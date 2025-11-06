Agustina Cherri sorprendió a todos: qué son y por qué es fan de los "hongos de la inmortalidad"

En las últimas horas, el nombre de Agustina Cherri volvió estar en boca de todos y no precisamente por algún éxito actoral. En esta oportunidad, decidió dejar de lado su faceta como actriz y dedicarse de lleno al mundo empresarial con un nuevo emprendimiento.

La mediática anunció su nuevo proyecto a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Nuevo comienzo. Ese es el nombre del primer capítulo, porque por fin me animé a volver a empezar. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño", escribió su cuenta de Instagram.

Agustina Cherri mostró el detrás de la producción de sus productos a base del hongo Reishi

"Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible. Decidí, aposté, invertí, armé equipo. Probé, fallé, volví a intentar. Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí... y lo logré", celebró.

Con su propia marca de cosméticos hechos a base del hongo Reishi, más conocido como "el hongo de la inmortalidad", la ahora emprendedora describió el proceso de su marca: "Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi cuerpo. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo. Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle",

Cherri confía en el éxito de sus productos así como en su calidad: "Y puedo decir, con orgullo y con una seguridad que me atraviesa, que cuando las prueben van a entender de lo que hablo . Voy a compartirles todo el proceso, porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo", concluyó la actriz.

La actriz no sólo estuvo detrás de la idea sino que además es catadora de marca: "Siempre me preguntan cómo me cuido la cara y desde hace muchísimo tiempo, lo único que uso son mis productos", contó Agustina.

El secreto detrás de la piel de Agustina Cherri

En sus redes sociales, la modelo agradeció el apoyo recibido y respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes manifestaron interés por conocer más sobre la marca y sus beneficios: "La pregunta que más me hacen es '¿Cómo me cuido la cara?' '¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que hago?'. La verdad verdadera es que hace muchísimo tiempo lo único que uso son mis productos y ahora vos también los vas a poder usar.

Fueron varios los famosos que felicitaron Agustina Cherri por su incursión, lejos de los escenarios. Zaira Nara, Benjamín Amadeo, Flor Otero e incluso su hija Muna Pauls le dedicaron mensajes de apoyo, saludando su nueva faceta empresarial.