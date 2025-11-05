Oriana Sabatini, sin filtro sobre las infidelidades de Paulo Dybala: "Mostralo"

Oriana Sabatini atraviesa su primer embarazo y con las hormonas a flor de piel visitó los estudios de Olga donde habló a de cómo se prepara para recibir a su bebé, así como también reveló algunos detalles que no se sabían de su privacidad.

Al aire de Sería Increíble, la influencer se sinceró al contar que perdió un embarazo: "Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término", reveló. Y bromeó: "Siento que Olga me hace fértil".

Oriana Sabatini llegó a Olga y contó cómo atraviesa su embarazo

Así también, contó que las publicaciones donde se la ve radiante son "una mentira" y requiere horas de producción, ya que la mayoría del tiempo se siente descompuesta, una condición típica por la gestación.

Con las emociones flotando por el aire, y un sincericidio característico de Oriana, a la salida de Olga, habló con la cronista de LAM: " La verdad, me rompe las pelotas ", dijo sin pelos en la lengua cuando fue consultada por los rumores de infidelidad de su pareja, Paulo Dybala.

En la espera de su primera hija, Oriana Sabatini y Paulo Dybala son víctimas de rumores de infidelidad

La cantante manifestó estar harta de todo lo que se dice en las redes sociales sobre supuestos engaños y remarcó que no le resulta fácil soportar el impacto de los comentarios en redes sociales y medios: "Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que una prefiere que el chisme no sea de una".

Y continuó: "Digo, si vas a decir algo así, qué te frena de mostrarlo. ¡Mostralo! ¿Entendés? ¿Cuál es el discurso? ¿No lo estás mostrando porque me estás cuidando a mí? Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mi o de mi pareja, entonces no entiendo qué te frena de mostrarlo?".

Sabatini tiene presente que existe la posibilidad de que su esposo le sea infiel y en ese sentido fue dura: "Sí, es una mierda que te pase algo así, pero sabemos que pasan un montón de cosas en la vida y en las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no, pero... Igual, la belleza no tiene que ver con ser infiel. Yo sé que si llega a pasar algo me voy a enterar. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa ".

Para cerrar la nota, Oriana Sabatini dejó en claro que no quiere que la cuiden en redes si saben algo de Paulo Dybala: "Nos enteramos mucho más de cosas. Si una 'NN' hace un comentario por redes sociales, ¡¡pero amiga dale, si vas a contar el chisme contalo entero, mostrame! Porque yo también me levanté a tu viejo la semana pasada... Dale, quién me dice que si o que no... ¡Nadie! Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser mala leche sé mala leche con ganas, mostralo".