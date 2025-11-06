"Unos besos le doy": Fede Bal respondió a una fake news con humor, orgullo y un guiño al "colorado"

Federico Bal volvió a hacer de las suyas en las redes sociales y demostró, una vez más, que el humor y la ironía son sus mejores armas contra la desinformación. Todo comenzó cuando una cuenta conocida por publicar noticias falsas, bajo el nombre de Señorita MOskigna, subió una captura de pantalla que mostraba supuestos "likes" del actor en las publicaciones del influencer Ramiro Bilbao. "No me paran de salir los likes y corazones que Fede Bal le deja a este colorado. Es tan real lo que contó Carmen cuando Fede le dijo: MAMÁ, ME GUSTAN TOOOODAS", escribió el usuario, intentando generar un escándalo virtual.

Fede Bal responde a las fake news

Lejos de enojarse, Bal tomó el comentario con gracia y respondió con una dosis perfecta de ironía, humor y orgullo familiar. "Imagínate estar falseando likes míos y yo todo tranquilo, sin nada de fragilidad masculina, teniendo de madre (y me pongo de pie) A LA REINA DE LOS TROLOS", escribió, en alusión a Carmen Barbieri. Y, como si eso no alcanzara para rematar su respuesta, agregó con picardía: "Igual unos besos le doy al colorado". La frase, naturalmente, explotó en redes y convirtió el intento de chisme en un show de humor. Fede no solo desmintió la información falsa, sino que lo hizo con su estilo característico: ácido, divertido y sin perder el encanto.

Horas antes de este episodio, el actor había mostrado una faceta completamente distinta en una entrevista con Futurock, donde reflexionó sobre su imagen pública y su evolución personal. "A mí no me gustaba lo que daba la tele", confesó. "Los últimos años fue que era un chabón infiel que no podía mantener una relación y siempre terminaba mal". Bal contó que la terapia fue clave para dejar atrás ese personaje mediático y empezar a vivir con mayor autenticidad. "Soy mucho más que eso. Yo soy un buen chabón, tengo problemas con mi fidelidad y con los vínculos monogámicos, muchos problemas", admitió con sinceridad.

Hoy, dice, vive una etapa distinta, más consciente y libre. "Después de un montón de años de terapia, creo que llego a un lugar donde hoy estoy haciéndome cargo de mis deseos. Poder no lastimar, no mentirle más a nadie, ser sincero con cualquier mujer que me incurso y me gusta", expresó.