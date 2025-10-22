Airbag en River Plate: se sabe la fecha para conseguir las entradas del último show del año

¡Atención, fanáticos del rock! Airbag volvió a enloquecer a todos con una noticia que promete cerrar el año con broche de oro. Después de un 2025 cargado de emociones, éxitos y sold outs en toda Latinoamérica y España, los Sardelli se preparan para despedir este año inolvidable con un cuarto y último show en el Estadio Monumental de River Plate

La cita es para el próximo 17 de diciembre. Parece imposible hacer cuatro estadios River en un mismo año pero no para los Airbag que reafirman su estatus como una de las bandas más grandes del rock nacional.

Airbag

El anuncio llega en medio de la gira El Club de la Pelea - I, que acompaña el lanzamiento de su octavo álbum, considerado por sus fans como uno de los mejores discos del año. Con canciones que ya se convirtieron en himnos, Airbag demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y conquistar escenarios tanto dentro como fuera del país.

Es por eso que este último show del año promete ser una noche cargada de energía después del último show bajo la lluvia que tuvo la magia y la emoción que sólo una gran banda puede acercarle a sus fans.

Airbag

Las entradas para esta cita imperdible estarán disponibles a partir del 24 de octubre a las 12:00hs a través de la plataforma AllAccess, con todos los medios de pago habilitados. Las entradas vuelan y en sus últimos shows en el Monumental, Airbag reunió a más de 200.000 personas.

Pero eso no es todo. Antes de su épico cierre en River, la banda hará escalas en dos importantes ciudades argentinas: Rosario, donde tocarán el 28 de noviembre en el Hipódromo, y Córdoba, con un show el 29 de noviembre en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes. Dos fechas que se suman a este año arrollador y que prometen mantener viva la llama del rock.

Airbag

Con cada anuncio, Airbag asegura la plena existencia del rock nacional que está más vivo que nunca. Así que se recomienda a todos y todas las fanáticas de los hermanitos Sardelli que preparen sus gargantas y sus almas para ver el último show de la banda River Plate.