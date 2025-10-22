Daniela Celis contó todas las intimidades de Thiago Medina pero no respondió una pregunta clave

Este martes 21 de octubre en Fuera de Joda , en Streams Telefe, celebraron el cumpleaños de Nacho Castañares . A lo largo del programa lo sorprendieron con una gran cantidad de sorpresas, una de ellas fue que Daniela Celis llegó al programa para celebrar con su ex compañero de Gran Hermano y el padrino de sus hijas.

Durante la charla la influencer contó detalles de cómo se encuentra Thiago Medina tras su accidente y el alta médica: "Es un laburazo, descansando, haciendo mucho reposo, todavía no puede levantar a las nenas, todavía no puede hacer fuerza... Es empezar de cero, literal volvió a vivir. Así que con mucha paciencia", comenzó compartiendo.

Thiago Medina sorprendió a Nacho Castañares en vivo.

Según Daniela, como efecto de estar casi un mes en terapia intensiva, el joven deberá aprender a escribir nuevamente, a enfocar la vista para leer, a ponerse la ropa solo y recuperar fuerza muscular para poder alzar a sus hijas. Entonces, Celis le habló a Nacho: "Te juro que él está re agradecido con vos. Te ama, sabe todo lo que hiciste por nosotras, por nuestras hijas. Realmente te pusiste la 10 , pero como nunca, y sos re chico para hacerlo, así que te mereces la vida entera".

En ese momento, la invitada le contó que tenían otra sorpresa y Thiago entró al estudio con un ramo de flores para el cumpleañero. "Es increíble la evolución que tuviste y lo bien que se te ve hoy ", expresó Nacho sobre su amigo. A lo que el invitado afirmó: "Contento de estar acá compartiendo con Nachito, con los chicos también".

En una charla con LAM, Daniela Celis y Thiago Medina contaron cómo sigue su vida después del alta

"Es hermoso y realmente es muy importante para nosotros que estés acá después de todo, porque independientemente de que siempre destacamos que sos un luchador y que es increíble cómo te recuperaste... creo que para la gente que está del otro lado es muy importante verte de vuelta en tu casa, con tu familia, con tus nenas, porque realmente nos asustamos mucho ", cerró Castañares.

La reacción de Thiago ante los comentarios de Martín Cirio

El martes fue día de entrevistas para Daniela y Thiago. Al salir de Fuera de Joda estuvieron en un móvil con el equipo de LAM: "Estábamos separadísimos, estábamos hacía cinco separadísimos cinco meses. Uno cuando se separa tiene momentos buenos, de buena onda, y también de odio", recordaron los meses previos al choque.

"Disfrutamos el momento y el día a día, creo que esa es la enseñanza de esta situación, disfrutar cada momento sea bueno o malo, pero creo que entendemos y vamos por el mismo lado. No importa si estamos separados o juntos, vamos a paternar toda la vida", analizó Pestañela.

"¿Están bien como expareja o como futura pareja?", preguntó Yanina Latorre. " Como sea estamos bien ", respondió Thiago. Luego, tomó la palabra Celis: "No nos sentamos a hablar de eso, de qué va a pasar de nosotros, si estamos juntos, si estamos separados, porque la prioridad ahora es que él esté bien".

Daniela Celis y Thiago Medina