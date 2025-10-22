Santi Maratea se metió de lleno en la campaña: "Me gusta irme a dormir escuchando entrevistas del Peluca"

Días atrás, Santi Maratea fue noticia por no haberse presentado a declarar el pasado 26 de septiembre en el marco de una causa penal por ejercicio ilegal de la nutrición. En las últimas horas, el influencer volvió a estar en boca de todos por sus declaraciones de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

A través de Instagram, el mediático intentó romper con la famosa grieta política. Pero lo cierto es que una historia no termina lo que viene hace años y menos un influencer que lanza un mensaje de conciencia social en modo selfie, sin remera y haciendo fuerza para trabar los abdominales.

Santi Maratea contó el precio de defender las políticas de Javier Milei

"¿Sabes que es lo que más me gusta de que el domingo sea las elecciones? Que (Javier) Milei no para de dar entrevistas y nada me gusta más que cocinar, comer o irme a dormir escuchando entrevistas del Peluca ", comenzó gritando. Y es que como el señor presidente no va a dar entrevistas en todo programa de televisión al que se lo invita si su sueño en realidad era ser una estrella mediática.

Como todo seguidor de La Libertad Avanza, Maratea dio su postura pero también tuvo que aclarar que no le importa perder seguidores por su orientación política; un acto puro de inseguridad: "Parte de la batalla cultural es romper esa dinámica donde los influencers que bancan al peronismo son aplaudidos aunque sus actos no coincidan con sus dichos y que si algún influencer banca las ideas de La Libertad se lo quiera cancelar sin analizar nada", dijo.

Al parecer, escuchar tantas entrevistas de Milei lo hizo perderse un poco en la historia . Y es que si de influencer o artistas con ideologías peronistas hablamos, fueron varios los atacados por expresarse en contra del oficialismo; y hasta fueron perseguidos digitalmente por el presidente que lejos de ocuparse de las cosas serias de un país peleó en redes sociales con media farándula argentina.

Maratea reconoció que su momento de quiebre llegó tras las colectas solidarias que realizaba: "Cualquier persona que hayamos ayudado con una colecta atrás lo que pasaba es que un sector del gobierno estaba robándose la plata que estaba destinada a ayudar a estas. Por ejemplo los bomberos". Ahora, alguien debería recordarle al conductor que el gobierno de turno está vinculado a estafas, robos e incluso negocios con los narcos. ¿O acaso no escuchó que Karina Milei se quedaba con el 3% de los discapacitados?

Karina Milei

Para terminar, Santi Maratea contó que una noche una colega lo rebotó por "ser libertario". Luego de charlas y baile en un reconocido boliche, pudo avanzar y la joven lo frenó en seco: "Toda la noche me dijo que soy una mala persona por ser libertario, cuando le pregunté qué había hecho para ayudar a la gente me dijo que hace unos años ayudó a un comedor (a chequear)", minimizó el relato de la mujer y recordó sus múltiples colectas solidarias quitándole importancia a toda mínima ayuda que puede realizar una persona sin sus alcances.