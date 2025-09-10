Al ritmo de Shakira, Wanda Nara respondió al tatuaje de Icardi

Mientras más intentan demostrar que todo quedó en el pasado, Mauro Icardi y Wanda Nara dejan en claro que todavía siguen pendientes el uno del otro. El último cruce público lo desató el futbolista, quien decidió taparse los tatuajes que tenía en honor a su ex, generando una ola de comentarios en redes. La respuesta de la empresaria no tardó en llegar.

Durante el fin de semana, el delantero dejó entrever su nuevo diseño, pero recién el martes mostró el trabajo completo: un lobo acompañado de árboles y ángeles que reemplazó tanto la cara de Wanda como su nombre grabado en la piel.

Los nuevos tatuajes que Mauro Icardi se hizo para tapar el nombre y la cara de Wanda Nara

En medio de la sesión, Icardi compartió la imagen en Instagram y dejó abierta una incógnita: ¿también se tapará los nombres de los hijos varones de Wanda y Maxi López? Cabe recordar que el jugador lleva tatuados esos nombres en su brazo desde hace años, pese a no ser su padre biológico.

Wanda Nara respondió a los nuevos tatuajes de Mauro Icardi

Las miradas, entonces, apuntaron a Wanda, y sirvió show como sabe hacerlo: publicó una foto sensual acompañada de la canción Loba, de Shakira, cuya letra habla de una mujer atrapada por las normas sociales y la rutina, pero que no puede reprimir sus deseos más salvajes, simbolizados por la figura de la loba.

Horas más tarde, reforzó el mensaje con una historia que decía: "A she wolf always protects her pack" (Una loba siempre protege a su manada). El gesto fue contundente: tanto Wanda Nara como Mauro Icardi parecen seguir conectados, aunque ya no con los leones que solían identificarlos, sino con una nueva especie que los representa: los lobos.