Mauro Icardi reemplazó a Wanda Nara por un lobo y ahora piensa llevarla a juicio

Wanda Nara ya parece ser pasado para Mauro Icardi, o al menos eso intenta demostrar el futbolista. En los últimos días se especuló con que se habría tapado los tatuajes que tenía en honor a la empresaria, y finalmente lo confirmó al presumir el nuevo diseño con el que decoró su brazo.

El delantero tenía varios tatuajes dedicados a su ex pareja, pero los más notorios eran el rostro de la conductora y su nombre en grande. Cada vez que subía fotos junto a su actual pareja, la China Suárez, el fantasma de Wanda se hacía presente y los usuarios se lo recordaban en comentarios, por lo que no le quedó otra que cubrirlos.

Mauro Icardi llevó a Turquía a su tatuador de confianza

Durante el fin de semana trascendió que su tatuador de confianza viajó desde Canarias hasta Turquía para realizar el trabajo. Este martes, Icardi compartió el nuevo diseño en redes sociales con la frase Work in progress, dando a entender que todavía falta trabajo por hacer.

Mauro tenía el rostro de Wanda en la parte externa del brazo y su nombre en letras grandes en el antebrazo. Ambos diseños fueron reemplazados por el rostro de un lobo, árboles de pino y algunos ángeles y cruces. Esta vez, el futbolista parece haber aprendido la lección y no incluyó ninguna referencia a la China Suárez.

Los nuevos tatuajes que Mauro Icardi se hizo para tapar el nombre y la cara de Wanda Nara

Mientras Icardi mostraba sus nuevos tatuajes, Wanda Nara se mostró en redes completamente ajena a las noticias de su ex. Entrenó con su personal trainer —con quien fue vinculada amorosamente en los últimos días— y además promocionó el videoclip de su último tema, Tóxica.

Todo indicaría que la empresaria ya superó a Icardi, pero él aún la mantiene presente, aunque haya querido borrarla de su piel. En paralelo, trascendió que el delantero tendría intenciones de volver a demandarla tras la entrevista que la mediática dio a Grego Rosello.

Así reaccionó Wanda Nara a que Icardi se haya borrado sus tatuajes

"Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento", reveló Guido Záffora.

En la entrevista, Wanda Nara contó cómo se enteró del vínculo entre la China y Mauro —revisando su celular— y también habló de la recordada imagen al borde de la censura del delantero: "Imaginate que cacheteé muchos años eso", comentó, fiel a su estilo polémico.