Grego Rosello habló de su salida de Luzu TV: "No me gustó lo que pasó con Agus Franzoni"

Las razones de la salida de Grego Rosello de Luzu TV llegaron a exponerse de forma parcial tras su participación en LAM, en la cual reconoció que la salida de Agus Franzoni del canal de streaming, enfrentado con Nicolás Occhiato, tuvo algo de influencia, mientras que negó que el dueño de la plataforma "no tenga códigos".

"¿Para vos Nico Occhiato tiene códigos?", le preguntó el conductor Pedro "Pepe" Ochoa al influencer al aire de LAM. "No sé. Yo laburé muy bien con Nico. Esa es la verdad", opinó el ex integrante de Luzu TV. "Me fui porque había un cambio en la grilla, en mi caso. Me habían ofrecido pasarme a la tarde. La verdad es que no pensé que iba a andar bien la tarde, que le está yendo muy bien, y decidí irme", añadió.

Según contó Rosello, en Red Flag, el programa de lunes a viernes que tenía en Luzu TV, consideraba que tenían "un horario re piola" y ante la propuesta de Occhiato decidió no continuar, algo que impactó también en su otro producto en la señal, Un Fernet con Grego, en el cual hacía entrevistas. "¿Nada de lo que pasó con Agus Franzoni y Flor te incomodó?", le consultaron desde el programa de América TV. "Obvio que me incomodó la situación. Agus era mi amigo. Lógicamente lo viví incómodo. Pero yo no iba a tomar decisiones laborales por eso tampoco", rechazó el conductor.

Agustín Franzoni junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Cabe destacar que Franzoni es la ex pareja de Flor Jazmín Peña, actual comprometida con Occhiato. Y que su salida tuvo un halo de misterio que la envolvió. "¿Te fuiste un poco por eso?", le consultó Yanina Latorre. La respuesta de Grego, con algo de trampa, reveló que hay cosas que prefiere no contar: "Eeeeh, Pasapalabra". La decisión de apelar a la palabra clave del juego que conduce Iván de Pineda, no fue nada inocente, sino que reveló que había cosas que prefería ni decir, para evitar futuros problemas. "Si yo me siento acá y hablo mal de Nicolás, también es muy injusto. Porque también es la persona que a mí me dio un programa, que me dio un lugar muy importante", reconoció. "A mí no me gustó lo que pasó con eso. Obvio que no me gustó. Y digo algo más: yo a Agus Franzoni lo conozco por Nico", sumó al tema.