Grupo Indalo echó a La Negra Vernaci de Radio Pop y ella se los festejó en la cara: "Es lo que voté"

En un giro que pocos esperaban, Elizabeth "La Negra" Vernaci anunció al aire el final de su ciclo en Radio Pop FM 101. La noticia, que también afecta al programa de Lizy Tagliani, Arriba Bebé, se dio a conocer en las últimas horas y parece ser parte de una estrategia de reducción de costos por parte de las autoridades de la emisora, ubicada en la calle Uriarte, Palermo.

La Negra, fiel a su estilo irónico y sin filtros, no evitó expresar su bronca ante la decisión tomada por el grupo Indalo. En medio de su programa, que tiene fecha de cierre para el próximo 27 de marzo, la conductora compartió con sus oyentes que también se lo tomaron como un baldazo de agua fría.

La Negra se despide de Radio Pop

"Estas noticias que van y vienen... ¿Qué le vamos a hacer? Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero bueno, ya la compartiremos con ustedes en el momento que consideremos adecuado", arrancó Vernaci, dejando claro que la noticia no le cayó en gracia.

Acompañada por su equipo habitual —Martín Rechimuzzi, Damián "Árabe" Ramil y "La Barby"—, La Negra no tardó en desplegar su característico humor ácido para procesar la situación. "(La noticia) nos ha dejado... nos cayó como un balde agua fría, por la época, nada más. Decímelo en Navidad, en Año Nuevo, hasta el 10 de enero... Porque uno se embarca con cosas...", lanzó con su habitual sarcasmo.

La Negra Vernaci le dice chau la Pop

Sin perder la perspicacia que la caracteriza, Vernaci reflexionó sobre los cambios en la vida y en los medios: "Pero viste que las personas van mutando, un día estás acá, otro día estás allá. Y un día nos veremos las caras corazón".

Para cerrar el momento con estilo, el programa puso al aire el tema de Gilda No es mi despedida, mientras La Negra bromeaba: "Bueno, chicos, mirá el tema que me ponen. En el medio de la guerra, en el medio del quilombo...". Aunque aún queda por confirmar si el programa continuará hasta finales de marzo como estaba previsto, Vernaci dejó abierta la posibilidad de adelantar el adiós: "Bueno, ahora todos tenemos vacaciones", remató entre risas.

Amo a la negra vernaci desde antaño. Recién contó en la radio cómo la habian rajado sin perder el humor , la ironía e irreverencia en su columna de las buenas del mes. Esta vez ella fue la protagonista

Te amo, @negropolisok . Te sigo donde vayas. pic.twitter.com/BYWr67L6qn — Ale (@alitodt) March 19, 2026

Sin embargo, la "mejor" parte del comienzo de la despedida de La Negra de Pop fue cuando realizó su segmento ya famoso en las que nombra las "buenas noticias" del gobierno de Javier Milei. Allí, día tras día "festejan" los números de desocupación, despidos masivos, aumento de precios, de tarifas y la deshumanización del gobierno de La Libertad Avanza.

Es en ese contexto en el que empezó a nombrar una por una las empresas que cerraron y sus respectivos trabajadores que quedaron en la calle: "FATE, 900; ILVA, 300; Whirlpool, 220; Corven, 150; Nissan, 150; SFK, 145; La Suipachense, 143; Platex, 88; Vulcalar, 80; Pampal, 80; Magnera, 50. Estas son las cantidades de personas que quedaron sin trabajo. Color Living, 40, Luxor, 40; Essen, 34... Radio Pop, 2: Lizzy y yo". Tras ser aplaudida por todo el staff, empezaron a gritar: "Es lo que voté", la frase de cabecera del gobierno de Javier Milei y sus militantes cada vez que celebran una medida antipopular para los y las ciudadanas argentinas.