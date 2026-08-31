Sofía Cairó, la chica que iba a ver a Las Leonas y terminó dándoles la Copa del Mundo

Sofía Cairó escribió su nombre en la historia grande del hockey argentino con una escena que parece salida de una película: tomó la bocha, caminó hacia el punto penal y convirtió el remate que selló el título mundial de Las Leonas ante Países Bajos.

Argentina empató 1-1 durante el tiempo reglamentario y se impuso 3-1 en los penales australianos. Así conquistó su tercera Copa del Mundo, quedó sola en el segundo lugar histórico y volvió a derrotar a las neerlandesas en una final, después de las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010.

Sofía Cairó

La protagonista del último disparo fue Cairó, una jugadora que no llegó desde una de las grandes estructuras del hockey nacional, sino desde el Club y Biblioteca Mariano Moreno una institución del Gran Buenos Aires que hasta 2019 competía en la división D y que actualmente continúa en las categorías del ascenso.

El camino del héroe de Sofía comenzó a escribirse en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires organizó una convocatoria masiva para formar la selección juvenil provincial. Cada club podía enviar a dos jugadoras y Cairó aprovechó esa oportunidad para mostrar sus condiciones.

Las Leonas, campeonas del Mundo

Su club no tenía la misma exposición que las instituciones más poderosas del hockey, pero ella siguió creciendo allí y se convirtió en la primera representante de Mariano Moreno en integrar una selección nacional. Ya en 2019, mientras disputaba la final del torneo nacional Sub 18 con el seleccionado bonaerense, Fernando Ferrara —entonces entrenador de Las Leoncitas— reparó en su talento y la convocó al equipo juvenil.

A partir de ese llamado, Cairó se transformó en una de las piezas importantes de Las Leoncitas. Participó en torneos internacionales y se preparó para el Mundial de Sudáfrica, que estaba previsto para 2021 y finalmente se disputó en 2022 debido a la pandemia.

Sofía Cairó

La historia tiene una imagen imposible de ignorar. Antes de integrar la Selección, Sofía iba con su mamá a ver los partidos de Las Leonas desde la tribuna. Pagaba una entrada, miraba a sus referentes y soñaba con estar algún día del otro lado. Ese sueño comenzó a cumplirse cuando fue convocada a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 después de atravesar todas las categorías juveniles. Desde entonces se consolidó como integrante del plantel mayor.

En París 2024 ya había demostrado que no le pesa la presión. Cairó convirtió el penal que aseguró la medalla de bronce ante Bélgica y protagonizó uno de los festejos más emocionantes de aquella campaña olímpica.

Sofía Cairó

Dos años después, volvió a caminar hacia el punto penal en una instancia decisiva. Esta vez no estaba jugando por una medalla de bronce: tenía frente a ella la posibilidad de darle a la Argentina un título mundial. Con mayor rodaje en la Selección, Cairó se convirtió en una pieza fundamental del equipo de Ferrara. Su despliegue sobre la banda izquierda, su capacidad para colaborar en ataque y su intensidad la volvieron una jugadora clave durante el Mundial.

En la final, Argentina comenzó en desventaja. Países Bajos se puso 1-0 arriba en el segundo cuarto y parecía encaminarse hacia otro título, pero Las Leonas resistieron. En el último cuarto, María José Granatto capturó un rebote después de un córner corto y marcó el empate.

🇦🇷🏆 ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! 🇦🇷🏆



📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/oLJq4eSppn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

La igualdad llevó el partido a los penales australianos. Allí apareció Cristina "China" Cosentino, que atajó tres remates neerlandeses y después llegó Cairó, con la calma de quien sabe que todo el esfuerzo de una vida puede concentrarse en unos pocos segundos: su remate fue gol, Argentina ganó 3-1 la definición y Sofía se convirtió en la mujer que cerró una final inolvidable.

El lado B: una campeona con título universitario

En medio de entrenamientos, viajes, concentraciones y torneos, Cairó también completó otra carrera. Semanas antes de jugar el Mundial, se recibió de licenciada en Publicidad. La jugadora compartió la noticia en Instagram con un mensaje cargado de emoción: "Entre entrenamientos, viajes, giras, torneos, trabajos y entregas... se logró. Oficialmente Licenciada en Publicidad. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino y estuvieron presentes en un momento tan importante para mí. Qué lindo es cumplir objetivos rodeada de gente que quiero y que siempre está".

Ese logro muestra otra dimensión de la campeona. Mientras construía su lugar en Las Leonas, también estudiaba, rendía exámenes y entregaba trabajos. El alto rendimiento no borró sus otros sueños: los organizó, los sostuvo y los llevó adelante.

Sofía Cairó pasó de mirar a Las Leonas desde la tribuna junto a su mamá a ser una de las jugadoras que hizo historia con ellas y surgió desde un club del ascenso, atravesó cada categoría y apareció en dos momentos decisivos. La chica que un día fue a ver a sus ídolas terminó siendo la protagonista del penal que las devolvió a la cima del mundo.