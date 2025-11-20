Alejandro Sanz desata pasiones y furor por su nueva fecha confirmada en Buenos Aires

Alejandro Sanz sigue conquistando corazones y rompiendo récords en su paso por Latinoamérica. El icónico artista español, que ya había anunciado su regreso a la Argentina como parte de su esperado Tour 2026, tiene la mejor de las sorpresas para sus fanáticos porque ¡tiene una nueva fecha en Buenos Aires!

Es que tras agotar en tiempo récord las entradas para su presentación del 6 de marzo en el Campo Argentino de Polo, Sanz confirma un segundo show el 7 de marzo en el mismo lugar . La venta de entradas para esta nueva presentación comienza el jueves 20 de noviembre a las 16 horas, a través de Enigmatickets.com, con opciones de pago por MODO y Mercado Pago.

Alejandro Sanz

El regreso de Ale Sanz al país viene cargado de emociones, éxitos y, sobre todo, amor por su público argentino. Con su nuevo álbum ¿Y Ahora Qué +? como protagonista, el artista promete un espectáculo inolvidable que combinará sus ya clásicas canciones con nuevas canciones que prometen enamorar a todos y a todas.

Este disco, que verá la luz el 21 de noviembre, incluye colaboraciones con grandes artistas de todas partes del mundo como Shakira, Manuel Turizo y hasta con los geniales Grupo Frontera. ¡La emoción es total!

Alejandro Sanz

La gira latina de Sanz ya es un éxito rotundo. Tras un arranque espectacular en México, donde cada presentación fue un lleno total, el tour continuará en algunos de los estadios latinos más emblemáticos y, en Argentina, además de las dos fechas en Buenos Aires, Sanz se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario y el 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba.

Alejandro Sanz

Fechas confirmadas del Tour 2026 en Latinoamérica: