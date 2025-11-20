Transferencia equivocada, silencio y fuga: María Eugenia Ritó pagó por error un champagne a $750.000 y denunció una estafa

La vedette María Eugenia Ritó debió apelar a la solidaridad mediática y en redes sociales para intentar que un empresario le devuelva 675.000 pesos que le depositó por error. Ella le había pagado 75.000 de un champagne a él, pero en la transferencia se le escapó un cero y le dio 750.000. La periodista Yanina Latorre se puso a la cabeza del reclamo y las denuncias contra Lucas Héctor Saldivia aparecieron de forma masiva, por ese y otro tipo de comportamientos.

Yanina Latorre se solidarizó con María Eugenia Ritó y reclamó la aparición del hombre que la estafó.

"Ayudemos a Maria a recupere la guita que este tipo no le quiere devolver", escribió la conductora de SQP en América TV, en un retuit del posteo que había hecho Ritó en X (ex Twitter). "Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde", había escrito la vedette en una publicación en la que compartía el perfil de Saldivia.

Ya en la misma publicación de Latorre aparecieron usuarios que alertaron por el modus operandi de esta persona. "Lucas me hizo lo mismo. Me cagó plata y me la terminó devolviendo en partes porque lo escrachée con djs de electrónica. Es un falopa. Juega al casino. Seguro ya se la gastó", deslizó uno de ellos.

Las usuarias de redes que se solidarizaron con María Eugenia Ritó tras la estafa que sufrió por parte de Lucas Héctor Saldivia.

La mismísima protagonista de esta historia compartió el diálogo que tuvo por chat con el hombre que le debe dinero, horas después del error de la transferencia el miércoles. "No estoy diciendo que en ningún momento lo voy a devolver. Solo que mañana 10 am", prometió el escrachado. "¿Por qué 10 am? ¿Gastaste todo?", quiso saber la modelo. "No gasté nada, yo no sabía cuánto habías mandado", se justificó el hombre. "Sos un forro. Te habló mi mano derecha. Siempre sabías. Ahora respondés porque hice mediático todo", lo cruzó Ritó.

El hombre continuó con sus excusas y afirmó que lo que le sucedió es que un débito le entró en la tarjeta y por eso ahora no cuenta con el dinero. "Tengo que depositar mañana temprano y transferirte", insistió. Que el hombre ya sabía del tema fue algo que indicó el manager de Ritó, Ever Zelaya, quien le había escrito al poco tiempo del error.

Las usuarias de redes que se solidarizaron con María Eugenia Ritó tras la estafa que sufrió por parte de Lucas Héctor Saldivia.

Lo cierto es que Ritó compartió otras capturas de mujeres que le escribieron y que lo indicaron como un estafador a Saldivia. "Tengo la dirección y el celular. Te puedo ayudar, es un hijo de puta", acusó una de estas. "Vi lo del que te estafó. A mis amigas y a mí nos hizo lo mismo. Tenemos sus datos de domicilio y demás, por ahí te sirve de algo", ofreció otra.