Alex Caniggia, cada vez más deshumanizado: "El rico no tiene que ayudar al pobre"

Alex Caniggia no sabe cómo llamar la atención después del fracaso rotundo que tuvo en medios de comunicación alternativos en los que intentó cosechar dinero y fama junto a Furia (ex Gran Hermano). Sin embargo, el canal de stream en el que "trabajaron" fue eliminado de un plumazo tras las declaraciones insultantes y por el uso de palabras hirientes que terminó generando rechazos en la audiencia que, simplemente, eligieron no verlos más.

La última publicación en el Instagram del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia generó sorpresa al mostrarse en un barco navegando con su hermana Charlotte y festejando su cumpleaños. Sin embargo, en una historia en esa misma red social, generó impacto por lo deshumanizado de sus palabras.

Alex Caniggia

Esta vez fue contra el 52,9% de la población argentina que está bajo el nivel de pobreza según señaló el mismísimo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Caniggia se burló irónica y maliciosamente de quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y quedó totalmente expuesto.

"Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar ", dijo el ex conductor de stream y sumó: "¿Cómo creés que yo hice mi fortuna?", se preguntó retóricamente olvidándose de que la fortuna la amasaron sus padres en los '90 en sus grandes épocas de fama, fortuna, pizza y champagne.

Las publicaciones de Alex Caniggia

En la misma línea, Alex manifestó: "Yo trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado", dijo y admitió: "Ya no hago más televisión", explicó y siguió: "Hago otros negocios y soy representante de fútbol ", expresó brindando la primicia de que ahora es empresario futbolístico.

Apelando a la meritocracia y sin una pizca de conciencia social, Caniggia reflexionó: " No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre ", dijo con tono explosivo y siguió: "No, no, no, no. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie", dijo.

Las publicaciones de Alex Caniggia

En la misma línea, publicó varias imágenes descargadas de sitios webs de dudosa procedencia con frases armadas sobre "ser millonario". Además, Alex Caniggia terminó contundente: "La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí. Corta la bocha", dijo ganándose nuevamente el hate de sus seguidores.

Los berretines con ARBA

Alex Caniggia, siempre fiel a su estilo extravagante, decidió mostrarle al mundo su nuevo penthouse de 368 mil dólares. Pero, como suele pasar en la vida de los ricos y famosos, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) no tardó en aparecer en escena, investigando al complejo por presunta evasión fiscal.