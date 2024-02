Amalia Granata rompió el silencio y reveló el motivo por el cual el "Ogro" Fabbiani no le habla a su hija

Después de años de espera, Uma Fabbiani, la hija de Cristian "El Ogro" Fabbiani y de Amalia Granata, festejó a todo trapo su cumpleaños de 15 en un salón ubicado en Benavídez con todos los lujos y detalles, totalmente preparado por su madre. Sin embargo, más allá de lo que fue la fiesta, el tema de conversación desde aquel día en adelante fue la ausencia de su padre.

Uma Fabbiani celebró su cumpleaños de 15 junto a su madre Amalia Granata.

En su momento, la joven adolescente había declarado que hacía dos años que no mantiene una relación con su padre por diversos temas que no quiso explayar, pero sí sostiene un apego con su pareja, Gimena Vascon y a sus tres hermanastros, los cuales decidió invitar a su mega cumpleaños.

Antes de que llegue el momento de la celebración, lo que más se hablaba en torno a Granata y su hija era cómo iban a resolver el tema del "Ogro", debido a que para el afuera se hacía realmente chocante que el padre de la cumpleañera no asista a un evento tan importante como lo es el cumpleaños de su hija mayor, pero todo resultó ser peor cuando el mismo protagonista decidió hacerlo público en sus redes sociales.

El "Ogro" Fabbiani junto a su hija, Uma Fabbiani.

Tras no recibir la tarjeta de cumpleaños, el ex delantero publicó un posteo en su cuenta oficial de Instagram dedicado a su hija expresándole su amor pero con una indirecta que le costó tan caro como lo es la relación con ella. "Tuve que pasar mucha mierda que no merecía por dichos de gente nefasta", escribió, mientras la mayoría de los medios de comunicación hablaban sobre lo propio.

"Hoy con 15 años sólo espero que seas feliz. No importa otra cosa, sólo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. La vida siempre es justa para el que dice la verdad", había publicado y a la vez, explicó: "Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados".

El polémico saludo del Ogro Fabbiani a su hija en el cumpleaños.

Después de eso, tanto Granata como Uma asistieron al piso de LAM y ahí mismo la jovencita declaró que le pareció innecesario ese posteo que, sin dudas, la había hecho enojar mucho más por exponer cosas que no debía. En eso, relató que fue su decisión propia no invitarlo al cumpleaños y no se arrepiente, aunque no quiso entrar en detalles de los motivos y razones que tomó en cuenta para realizarlo.

Pero ahora, a 10 meses de la celebración y cuando el tema parecía haber salido de la agenda, desde Socios del Espectáculo le consultaron a la diputada sobre qué sucedió aquella noche y cuáles fueron las razones que nunca se dieron a conocer. Ante eso, aseguró que ella hizo "todo lo posible" para que Fabbiani diga presente pero la negativa mayor la dio su hija.

"Yo hice todo lo posible, con Leo (Squarzon), con mi marido, hicimos todo lo posible para que ella lo invite hasta el último día. Ella no quiso, la nena. Son cuestiones privadas entre ella y el padre que no las puedo contar. Pero yo... No te puedo explicar todo lo que hicimos", indicó sin entrar en detalles.

Asimismo, explicó que no tuvo que ver en la cuestión, sino más bien fue todo de la adolescente que no quiso contar con su padre aquella noche. "Era una pelea del momento, entonces, viste, como son los chicos de 15 años, obviamente, una pelea del momento, se encapricha, no quiero que venga, o algo que viene arrastrando de hace mucho".

Amalia Granata y Uma Fabbiani hablaron sobre la ausencia del Ogro en el cumpleaños de 15.

Ante las reiteradas respuestas ocultando las razones de la invitación, los periodistas volvieron a consultarle qué era lo que había ocurrido para que ambos dejen de tener relación hace ya dos años pero Granata se negó a contarlo, confesando que desde su parte hizo hasta lo imposible para volver a unirlos.

"Algo que se viene arrastrando, te repito, no voy a contar, porque es un problema de la intimidad entre ella y su padre, y es una menor. Nosotros hicimos, me acuerdo puntual, estábamos de vacaciones en Punta del Este, le dijimos 'Uma, lo dejamos a Roque con los abuelos, queremos ir a tomar un café con vos´, hasta me acuerdo en el lugar, ahí en la barra, nos sentamos al café, y Leo le dice 'mirá, Uma, en realidad, hicimos esta parodia de venir acá, porque queremos hablar de tus 15, del tema de tu papá, '¿querés que yo hable?' ¿querés que lo llame yo a tu papá? ¿Querés que intervenga yo? ¿Qué me junte con tu papá?', él se predispuso pero ella no quiso saber nada".

A raíz de esa charla, parecía que había una convicción por parte de Uma, pero finalmente no sucedió: "Su respuesta fue que lo iba a pensar, que sí, que no, y después parece que Uma le tiró la propuesta de que si se quería juntar Leo con él, que lo haga pero ahí parece que el padre no quiso", confesó y agregó: "Estaba hinchado, claro. Nosotros, hasta el último día, lo intentamos. Fue tema de conversación entre la familia todos los días para que ella invite a su padre, y ella no quiso".

En cuanto a la relación de padre e hija, mencionó: "Tenían un vínculo, yo recuerdo, hasta hace unos años. Pero después la nena crece, y tiene su propia personalidad, sus propios sentimientos, y a ver, creo que ayer se escribió Uma con la mujer de él, para ver a su hermanita, que la vio, porque al cumpleaños viene la esposa de Cristian, con el hijo, y la hermanita nueva.

Y por último, hizo hincapié en la publicación que hizo Fabbiani que, indudablemente, hizo que rebalsara la gota del vaso. "Él, quizás involuntariamente, terminó exponiendo a la nena con un posteo. Porque si él no lo exponía en un posteo, quizás... Nadie se enteraba. O nos enterábamos después. Yo entiendo su dolor, porque es horrible que te pase, pero... Lo tiene que resolver él con ella".