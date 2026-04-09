Nazareno Casero estrena Bebé Reno y promete un shock emocional: "¿Presa o acosador?"

Hay historias que no se miran: se sienten. Historias que se meten debajo de la piel, que incomodan, que interpelan y, al mismo tiempo, abrazan desde un lugar profundamente humano. Así es Bebé Reno, una obra que no solo se ve, sino que se atraviesa. Una experiencia íntima, cruda y necesaria que invita al espectador a enfrentarse con sus propias sombras.

A partir del martes 28 de abril, llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este unipersonal que revolucionó la escena contemporánea. Escrita y protagonizada por el dramaturgo escocés Richard Gadd, la obra es una pieza autobiográfica que pone en primer plano la vulnerabilidad, el trauma y los vínculos humanos llevados al límite.

Richard Gadd, creador de Bebé Reno

En su versión local, Nazareno Casero se pone en la piel de Richard, bajo la dirección de Indio Romero, en una puesta que apuesta a la intimidad emocional y la cercanía con el público.

La icónica sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza será el escenario de esta experiencia, donde cada espectador se verá envuelto en una narrativa que borra los límites entre ficción y realidad.

En las semanas previas al estreno, BigBang habló con Nazareno Casero, quien compartió cómo vive este desafío tan particular. El actor contó que el proceso viene siendo intenso y profundamente comprometido: "Mucho ensayo y estamos laburando, metiéndole mucho ensayo. Al principio eran un poco más largos, duraban muchas horas y ahora se hacen cortos. Estamos cerca del estreno y todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas y ajustando. La verdad que es un laburo muy intenso, pero muy lindo".

Nazareno Casero se pone en la piel de Richard en el unipersonal Bebé Reno

Acostumbrado a ser asociado con el humor, el artista reflexionó sobre este cambio de registro y desarmó esa idea: "No sé si tan comediante, la verdad que yo hago un repaso a veces he hecho bastante drama o, por lo menos, no sé si he hecho comedia como tal", confesó.

Además, admitió: "Le tengo mucho respeto a la comedia también. Y el drama me parece que es hermoso, porque primero se puede encontrar humor en las situaciones más dramáticas. Hay algo de la cabeza de las personas en donde existe que alguien se ríe en el momento en el que no se tiene que reír".

Lejos de encasillarse, el actor también fue autocrítico con su propio recorrido: "No me considero comediante, o no pondría eso en papeles, porque me parece que me falta mucho camino recorrido para poder llamarme a mí mismo comediante", dijo.

Bebé Reno llega al teatro para incomodar y hacer pensar de qué lado de la historias está uno

Nazareno se mostró entusiasmado por el estreno de Bebé Reno: "Estoy en este drama y me encanta, estoy disfrutándolo. Es también es muy interesante, algo que tiene el libro es que el autor logra transformar una situación muy dramática que vive en su vida y atraviesa todo con eso".

A la hora de definir Bebé Reno para quienes aún no la conocen, Casero la describió con precisión: "Es un thriller psicológico porque te está mostrando las relaciones humanas, una situación que puede ser interpretada casi como de terror o de suspenso, porque de golpe tenés una relación desproporcionada o despareja, en la cual un personaje está yendo sobre el otro casi como una cacería ", fueron las primeras descripciones.

Entre el abuso y la obsesión de la historia, el actor dijo en claro: "Me parece que tiene esto, que es una obra confesional, en donde hace una catarsis y nos cuenta toda esta tragedia que él vive, y nos lo cuenta, y él pudo transformar toda esta tragedia en un éxito. Algo sanó, algo que si se lo hubiese quedado adentro, lo hubiese enfermado y se lo hubiese llevado puesto".

El impacto en el público es uno de los puntos centrales de la propuesta. El actor anticipó que nadie saldrá indiferente: "Yo creo que hay todo un recorrido en el cual no necesariamente tenés que haber vivido una situación similar como para poder entender y poder sentir el agobio y el peso de esta situación que vive el protagonista. Y a su vez, toca un montón de botones en los cuales te das cuenta de que no está tan lejos, que no es una historia tan lejana. Y va haber personas que hoy se sienten más o menos identificadas, pero como ves un cierto abismo, lo podés ver cerca".

En esa misma línea, profundizó sobre las posibles lecturas que hará cada espectador: "Posiblemente te despierte a mostrarte que ciertas balas te pasaron más cerca de lo que pensás, quienes vivan una situación de acoso o algo similar van a poder ver algo. Tal vez quienes tienen una actitud tóxica para con otros se van a poder dar cuenta. Te lleva a preguntarte '¿Qué soy la presa o soy el acosador? ¿En qué lugar estoy? ¿sufrí alguna situación así?' Ojalá que quienes tengan algo que sanar adentro, puedan ver esta obra y puedan entender; puedan llevarse un mensaje esperanzador, un mensaje que les abre los ojos ".

La incomodidad, lejos de ser un defecto, es parte esencial de la experiencia. Casero lo dejó claro: "Me parece que el teatro es el lugar en donde vas y de golpe estás inmerso en una historia que tiene vistas por todos lados, que si te descuidaste te sentís identificado. Me parece que es el lugar -a diferencia puede ser una película o una serie- en el que se trabaja para el subconsciente, donde además de los mensajes y del significado de lo que está pasando arriba del escenario, se está trabajando para que vos sientas, para que tu vos que no es consciente, reciba esos mensajes".

Nazareno Casero confesó que no necesariamente uno tuvo que sufrir acoso para interpelarse con Bebé Reno

También destacó el trabajo del director: "El laburo del Indio Romero es increíble. La cantidad de días que hemos indagado y seguimos hablando y seguimos tocando cosas que te pegan cerca, entendiendo y buscando en tu psicología para entender qué es lo que está pasando".

En cuanto a sus vivencias personales con lo que narra la obra, fue honesto: "No, no así directamente", contestó a si alguna vez sufrió cierto acoso u obsesión y siguió: "Sí, por ahí, entender que esto no vivís situaciones de acoso, pero te das cuenta que pasan, te das cuenta que si le abrís la puerta a alguien y no se la tenés que abrir, posiblemente termines enroscado en una situación que puede ser muy difícil".

Nazareno Casero destacó el trabajo del director, Indio Romero

Finalmente, resumió lo que significa este proyecto en su carrera: "Estoy disfrutando, estoy muy agradecido porque puedo dejar todo de lado y ponerme a dedicarme 100% a esto. La verdad es otra de las lindas aventuras que me toca vivir, ésta es muy intensa, es tal vez el papel más desafiante y la obra más desafiante en la que me embarqué ".

Como dato no menor, reveló el carácter casi experimental de la obra: "Originalmente esta obra es una obra de teatro, que después se hizo la serie, pero que esta obra de teatro la hizo en un festival, y nunca más nadie en el mundo la hizo", contó sobre los orígenes de Bebé Reno.

Nazareno Casero confesó que suma largas horas de ensayo para ponerse en la piel de Richard Gadd

Sobre por qué llega a Argentina antes de hacerse en el resto del mundo, Nazareno Casero la tiene muy clara: "Es porque estamos un poco locos y nos atrevemos a hacer una obra que es muy completa, que es prácticamente un laboratorio, porque él lo hizo también en un festival de teatro, donde se va justamente a esto, a experimentar y a mostrar cosas nuevas. Y acá se le ocurrió hacerlo a un director loco dijo que sí, buscaron un actor loco y lo encontraron".

Bebé Reno no promete respuestas fáciles. Promete algo más valioso: preguntas que quedan resonando mucho después de que se apagan las luces.