Wanda, Bernasconi, desnudos y un casting que reaviva viejos rumores: cine, romance y cuentas pendientes

El salto de Wanda Nara al cine prometía ser noticia. Pero nadie imaginaba que el anuncio de su coprotagonista iba a recalentar una historia que parecía archivada. La elección de Agustín Bernasconi -ex Aliados, Soy Luna y parte del dúo MYA- volvió a encender rumores que mezclan pasado, escándalo y, ahora, ficción. La noticia se debatió sin filtro en el programa que conduce Yanina Latorre por la pantalla de América, donde el panel no tardó en poner el foco en el historial entre ambos. "En 2021, Icardi descubrió fotos desnudas de él que le mandaba a Wanda y que hablaban hot" lanzó la conductora.

Y en su afán por revivir uno de los capítulos más comentados de la vida mediática de la empresaria, aañadió: "Después del 'Wandagate', después de lo de la China, él le descubrió en el teléfono a Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo", El dato no quedó ahí. Según se deslizó en el mismo programa, el vínculo entre Wanda y Bernasconi habría tenido más de un capítulo. "Cuando Wanda cortó con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas antes del actual, dicen que algo pasó", insinuó Latorre. Y la respuesta fue aún más directa: "Yo te lo confirmo. Ellos estuvieron".

Con ese antecedente, el hecho de que ahora deban interpretar un romance en pantalla suma una cuota extra de morbo. No es solo una comedia romántica: es una historia que muchos sienten que ya empezó fuera del set. Una de las grandes incógnitas gira en torno a la elección del actor. Oficialmente, Bernasconi habría llegado tras audicionar entre decenas de candidatos. Pero no todos compran esa versión. "Me dijeron que no. Audicionó entre cincuenta postulantes", señalaron en el panel. Sin embargo, la sospecha persiste: "Para mí lo elige, justamente porque tuvieron un romance truncado. Lo hace para joder a Icardi".

La frase apunta directamente a Mauro Icardi, figura inevitable en esta historia, no solo por el pasado sino también por cómo podría reaccionar ante esta nueva exposición pública. El rodaje ya tiene fecha y lugar: comenzará el 25 de abril en Uruguay. Antes, habrá ensayos y firma de contratos, con producción a cargo de Pablo Ini y dirección de Hernán Guerschuny. Mientras tanto, el entorno de Wanda también entra en escena. "Migueles va a sufrir porque es lindo este", ironizó Latorre, en referencia a la actual pareja de Wanda, sumando otro condimento a una trama que parece no tener descanso.

Agustín Bernasconi

El proyecto, anunciado durante la final de MasterChef Celebrity Argentina, marca el debut de Wanda en la pantalla grande. "Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar", había dicho, visiblemente entusiasmada. La historia -una remake de una película mexicana- gira en torno a una mujer que, tras una infidelidad, reconstruye su vida y termina envuelta en un romance inesperado con un joven.

Una trama que, casual o no, dialoga con muchos de los episodios mediáticos que rodearon a la protagonista. "Es una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades", definió Wanda. Con casi diez millones de seguidores en redes, Bernasconi aporta no solo presencia actoral sino también impacto digital. Pero el verdadero atractivo parece estar en otro lado: en la historia previa, en lo no dicho y en lo que el público cree saber.