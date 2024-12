Amor, pistas y polémica: la China Suárez, Mauro Icardi y la foto que confirma su romance con "familia ensamblada"

Mientras algunas personas prefieren terminar el año en calma y renovar energías en el 2025, Mauro Icardi y la China Suárez no demuestran estar interesados en apaciguar las aguas mediáticas, y ya no ocultan su noviazgo: ¡con hijos incluidos! Durante el fin de semana, las redes sociales explotaron al descubrir nuevas pistas del romance del momento. La ex Casi Ángeles se mostró descansando en la tranquilidad de su piscina sobre un inflable de diseño llamativo, de color celeste decorado con limones con centro desmontable. Lo curioso fue que el mismo aparecía en las publicaciones del futbolista, donde también estaba con sus hijas, Francesca e Isabella, jugando con uno idéntico (por no decir el mimso) en la casa del barrio privado de Santa Bárbara, donde vivió hasta que fue desalojado por Wanda Nara, su ex pareja.

Las pistas que confirman la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Otra coincidencia clave fue el piso de mármol blanco brillante que aparece en varias de las fotos de Icardi, en especial en una en que se lo podía apreciar con las menores armando el árbol de Navidad. Este distintivo diseño de porcelanato, también fue visible en publicaciones recientes de la modelo, especialmente en aquellas donde se muestra relajada en el suelo: las paredes y el sillón que se ven también parecen ser de la casa del delantero del Galatasaray.

Si bien los usuarios de las redes sociales se esfuerzan por encontrar pistas que revelen que pasa entre la China Suárez y Mauro Icardi, los jóvenes no tratan de esconder su cercanía. En los últimos días, se difundió una imagen donde se aseguró que se encontraban la nueva pareja en un "automac".

La foto de la China Suárez con la hija de Mauro Icardi

Ahora, en las últimas horas, Estefi Berardi compartió en X, ex Twitter, una nueva foto que pondrá los pelos de punta a Wanda Nara. "Familia ensamblada. La China de compras con sus hijos y las de Mauro. Él la esperó arriba del auto", escribió la comunicadora junto a la imagen que se ve a la influencer en la puerta de un supermercado junto a la hija de la Bad Bitch y el deportista.

Por otro lado, Berardi aseguró que hay una foto de Mauro y la actriz en la pileta: la pareja posaría sonriente y abrazados. Sin embargo, no se hizo pública ya que esperan vender la misma. Mario Massaccesi quiso saber el valor del material en cuestión: "No lo puedo decir", fue la respuesta de la panelista.