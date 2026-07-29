Mauro Icardi se rasga las vestiduras mientras tiene a sus hijas de rehenes en Italia: explotó en redes

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a un nivel de crueldad insospechado, con las menores en el centro de una disputa que ya huele a castigo procesal. Mientras el futbolista se muestra "indignado" en sus redes sociales, la Justicia argentina le cortó las alas: Icardi no puede salir del país y la razón es tan cruda como real... se niega a firmar los documentos para que sus hijas, hoy varadas en Italia tras un robo de documentación en Milán, puedan regresar con su madre.

El bombazo estalló este miércoles en la pantalla de Eltrece. Fue Ana Rosenfeld, la abogada de Nara, quien confirmó que el ex delantero del Galatasaray quedó "atrapado" en suelo argentino por su propia voluntad de obstrucción. Según la letrada, la medida es un freno directo a la actitud del futbolista: "Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden", disparó Rosenfeld sin vueltas.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

El documento judicial, que ya es un hecho, es lapidario sobre la situación de Icardi: "Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario". Esta decisión llega tras la negativa sistemática del jugador a completar los papeles necesarios para que Francesca e Isabella salgan de Italia.

Rosenfeld fue contundente sobre el futuro de las menores: "Las nenas van a volver a la Argentina". Además, advirtió que la resistencia de Mauro tiene fecha de vencimiento: "La Justicia italiana ya determinó que si Mauro Icardi no firma, firma el juez italiano sustituyendo la firma de la persona que se está negando sin ningún tipo de razón".

Wanda Nara junto a Isabella

Mauro Icardi explotó en sus redes sociales

Ante el cierre de fronteras para su persona, Icardi no se quedó callado y, muy fiel a sue stilo, lanzó un descargo furioso en sus redes sociales, cuestionando la jurisdicción, la celeridad judicial y el rol de los jueces argentinos: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas".

En la misma línea, expuso: "Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?", expresó amenazante.

El descargo de Mauro Icardi

Icardi explicó que durante esta tarde habrá una audiencia en Milán y, sobre esto, cuestionó: "Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", explicó desafiante.

Claro que Mauro Icardi no dudó en intentar hundir a Wanda Nara: "Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian", dijo y denunció: "Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender", cerró fulminando a su ex esposa, a la justicia italiana y a todo el que se oponga a pensar que, en realidad, lo que lleva adelante es una violencia vicaria sistemática que tiene a sus propias hijas de rehenes en Italia.