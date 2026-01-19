Anamá Ferreira liquidó a la abogada racista: "Muy bien merecido lo tiene y deseo que se quede presa"

Luego de que la abogada santiagueña Agostina Páez quedara bajo la mirada de la Justicia brasileña por la discriminación que ejerció contra un mozo en Río de Janeiro, la modelo brasileña Anamá Ferreira, probablemente la más importante referente afrodescendiente de la cultura argentina, defendió su procesamiento, celebró que vaya a quedar presa y tuvo un fuerte discurso contra la discriminación.

"Muy bien merecido lo tiene y deseo que se quede presa para aprender, para que nunca más en su vida menosprecie a la gente por su color de piel ", sostuvo Ferreira al aire de Radio 10, donde aclaró que por el delito de racismo Páez no tendrá fianza posible. "No hay consulado que la saque", señaló, mientras que opinó que le pusieron la tobillera para que no huya de su inevitable destino carcelario.

La abogada santiagueña de 29 años Agostina Páez y sus gestos racistas en Brasil

"Es un hecho muy triste y lamentable. Yo vivo en la Argentina y amo la Argentina pero es un país racista ", confirmó Anamá, conocida por su acento portugués que no se va sin importar los más de 40 años en los que vivió en Buenos Aires. "Acá para que pongan una negra en un billete tuvieron que pasar 200 años", soltó después, pero justo antes de dejar una terrible definición sobre el país: " No hay negros porque los mataron ".

"Acá lo que pasa es que si vos hablás mal de un judío por suerte tienen la DAIA que es una entidad fuerte, que en dos minutos está presente y los defiende. Pero con los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, nadie los defiende", cuestionó la modelo. "Pero en Brasil hay una ley para no discrimina a la gente negra. Ahora, como la población negra tiene mucho poder en Brasil, la ley es mucho más fuerte", comparó.

Al mismo tiempo, si bien reveló que no le gusta "juzgar a la persona", consideró que la abogado "no debe haber tenido una educación muy fuerte". A su vez, explicó que el desenlace "no es sólo ella por ser extranjera", yaz que "si fuera un brasilero el que hiciera eso también iría preso" porque es algo "ejemplificador". Una de las definiciones más fuertes la dejó cuando recomendó "a los argentinos que son racistas" que "no vayan a Brasil" y que busquen "otra playa" para vacacionar.

Ferreira también se refirió a las declaraciones del abogado Mauricio D'Alessandro, quien comparó lo ocurrido con que detuvieran a alguien porque le dijo "blanco" a otra persona, como si el racismo no fuera justamente al revés en todo el planeta. "Lo único que quiere es fama y estar en los programas hoy. Son abogados de café ", deslizó.

El abogado Mauricio D'Alessandro también realizó comentarios racistas para defender a su colega.

"Yo por qué soy fuerte y me la banco, porque cuando Adriana Aguirre me dijo 'mono' en un programa yo paré el programa y le hice una denuncia y tuvo que pagar servicios comunitarios y que comprar comida no perecedera y llevársela a Margarita Barrientos", recordó Anamá. "No voy a permitir que el color de piel me determine", agregó enseguida