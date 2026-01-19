Caprichoso y desmedido, Donald Trump promete venganza por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz

Donald Trump no tiene paz y ahora está seguro de querer destruir lo poco que le queda al mundo. Es que en las últimas horas volvió a ser el centro de atención internacional por sus declaraciones incendiarias tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que, según él, merecía por haber "detenido ocho guerras o más". Pero ahora sus palabras levantan serias preocupaciones sobre el rumbo que podría tomar su política exterior.

En un mensaje dirigido al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y difundido por varios medios, Trump expresó: "Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz ".

Primer ministro noruego, Jonas Gahr Store

El mandatario norteamericano no se detuvo ahí. En el mismo mensaje, insistió en su intención de tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. "El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia", afirmó. Este tipo de declaraciones refuerzan una postura expansionista que podría avivar tensiones con otros países, especialmente en una región tan estratégica como el Ártico.

El primer ministro noruego respondió con firmeza, recordando que el Premio Nobel de la Paz no es otorgado por su gobierno, sino por un comité independiente. "He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente", señaló Store. A pesar de esta aclaración, Trump parece no estar dispuesto a aceptar la decisión del comité.

Donald Trump

El malestar del presidente estadounidense se intensificó tras conocer que el galardón fue entregado a la opositora venezolana María Corina Machado. En un gesto insólito y polémico, Machado entregó su medalla a Trump durante una reunión en la Casa Blanca, argumentando que "se lo merece". Sin embargo, el comité Nobel fue contundente al declarar que "es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador".

La situación se agrava con las recientes amenazas de Trump hacia Groenlandia y los países europeos que se oponen a su plan de control territorial. El mandatario justificó su interés en la isla alegando que es necesaria para contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico. " Dinamarca no puede proteger esa tierra frente a Rusia o China ", afirmó.

Donald Trump y Machado que le entregó la medalla del Premio Nóbel de la Paz

Este episodio no solo refleja el carácter beligerante y egocéntrico de Donald Trump sino que también genera incertidumbre sobre las implicaciones geopolíticas de sus decisiones. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación cómo las palabras y acciones del presidente yankee podrían desestabilizar aún más un panorama internacional ya de por sí frágil.