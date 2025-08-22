Andrea del Boca enfrenta un posible fallo judicial por presunta administración fraudulenta por "Mamá Corazón"

La actriz argentina Andrea del Boca se encuentra en el centro de una causa judicial que podría derivar en una condena de prisión. El Tribunal Oral Federal 7 evalúa su posible responsabilidad como partícipe necesaria en un caso de presunta administración fraudulenta vinculada a la financiación estatal de la novela Mamá Corazón.

La fiscalía solicitó una pena de tres años y seis meses de prisión para la artista, además del decomiso de bienes y la restitución solidaria y actualizada de aproximadamente 25 millones de pesos .

Andrea del boca estuvo en la última temporada de Bake Off

En el marco del juicio, que comenzó el pasado 6 de marzo y se desarrolla de manera virtual, la fiscal Gabriela León presentó su alegato final, donde argumentó que los hechos investigados constituyen un "daño social" y calificó el caso como un " acto de corrupción que perjudicó al Estado Nacional y la confianza de los ciudadanos ".

Según León, los entonces funcionarios públicos implicados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, habrían violado sus deberes de control y vigilancia al permitir la triangulación fraudulenta de fondos destinados a una productora privada.

Julio de Vido

Para De Vido, la fiscalía pidió una condena aún mayor, de cuatro años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esta medida también fue solicitada para otros exfuncionarios involucrados en la causa.

El caso gira en torno a fondos públicos destinados al fomento de la industria audiovisual. Según la fiscalía, los recursos fueron manejados de manera irregular bajo una política que favoreció a ciertos sectores con beneficios desproporcionados.

Andrea del Boca

En una entrevista para Luis Novaresio en Infobae (2018) donde el periodista le preguntó varias veces si creía que la causa se trataba de una operación política por su alineación al partido peronista, la actriz no dudó en defender su inocencia y explicar: "Me molesta que mezclen las cosas. Yo soy una ciudadana peronista y me banco cualquier archivo".

Además, explicó: "Yo las cosas que hice las hice de buena fe. Yo defendí la producción. No es una producción fantasma, es una serie de 26 capítulos con un capítulo semanal de una hora, HD, con la mejor calidad, hecho en los Estudios Pampa, con un gran elenco que tampoco tenía un corte político".

Andrea del Boca junto a su padre



Para dejar todo claro también explicó: "Soy inocente. La novela está. La hicimos. No me llevé nada. Lo que se llevaron fue la vida de mi padre que se fue por esto". Además contó que la causa fue uno de los detonante de la muerte de su padre, Nicolás del Boca: "No tengo dudas. Esto terminó con su vida. Estaba bien. Y de pronto lo vi llorar frente al televisor diciendo 'es el fin de tu carrera, hija'".