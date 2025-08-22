Pamela David cruzó a Karina Milei: "Me corrigió por un reloj, pero no niega un audio que la trata de coimera"

El viernes, en el cierre de una semana atravesada por los explosivos audios de Diego Spagnuolo -ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ex abogado personal de Javier Milei-, Pamela David sorprendió con una reflexión filosa en Desayuno Americano (América TV). La conductora, que días atrás había tenido que pedir disculpas públicas a Karina Milei por haberle adjudicado erróneamente un reloj de 35.000 dólares, comparó aquella polémica con el silencio que hoy guarda la secretaria general de la Presidencia frente a acusaciones mucho más graves: un supuesto esquema de coimas millonarias en la ANDIS.

Con las novedades a cuestas -14 allanamientos en la madrugada del viernes dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello por las filtraciones de corrupción que dejaron como resultado el listado detallado de los 10.825.052.252 pesos que se le pagaron a la Droguería Suizo Argentina y a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños, mientras se iba con 240 mil dólares divididos en sobres con anotaciones-, la conductora de América TV planteó: "Antes de cerrar, semana intensísima, porque fue intensísima, entre los audios de las supuestas coimas no se ha emitido una palabra oficial sobre el tema".

Y siguió: "Empezaron los allanamientos, también la causa fentanilo. ¿La sociedad necesita que se aclare y si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos?". Luego, la conductora apuntó directo contra la hermana del Presidente: "Digo, porque a mí, Karina Milei, secretaria del presidente, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj, pero no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad, donde se la trata de coimera". Pamela, que ya había relatado cómo Karina Milei la desmintió con rapidez por aquel "supuesto Rolex", ahora marcó la paradoja: "No me queda claro igual, ¿eh?".

Karina Milei y su rápida reacción para desmentir un... reloj

Y continuó: "Tenemos mucho tema, pero me quedan más dudas que certezas. Porque que lo despidan (a Spagnuolo) no está mal, si el tipo se hace cargo de lo que está pasando. Pero tienen que salir a hablar y aclarar, y si no es cierto, demostrarlo". La ironía no pasó desapercibida. Semanas atrás, Karina Milei había reaccionado rápidamente y con dureza cuando David sugirió que lucía un reloj de lujo valuado en 35 mil dólares. La funcionaria la desmintió en X, publicó fotos de la pieza asegurando que costaba apenas mil dólares y hasta amagó con iniciar acciones legales. Pamela se rectificó en vivo, pidió disculpas y reconoció su error.

Pero ahora, mientras los audios de Spagnuolo revelan un mecanismo de retornos del 8% sobre contrataciones de la ANDIS que, según él mismo, llegaban a Karina y a los Menem, la funcionaria guarda un silencio absoluto. Un contraste que David no dejó pasar. La conductora cerró con una advertencia que quedó flotando en el aire: el despido de Spagnuolo puede calmar las aguas en lo inmediato, pero si no hay explicaciones oficiales, las dudas seguirán creciendo. Porque como señaló con ironía Pamela, la Secretaría General de la Presidencia reaccionó con vehemencia por un reloj. Pero frente a acusaciones de coimas millonarias, la respuesta es... nada.