Andrea del Boca y Laura Bozzo, las primeras apuestas del GH famosos que se viene en febrero

El de la actriz Andrea del Boca y la conductora peruana Laura Bozzo fueron los primeros nombres que sonaron para ser parte de la próxima edición de Gran Hermano "generación dorada", que comenzará desde la pantalla de Telefe a partir de febrero de 2026, con la ya confirmada conducción de Santiago del Moro.

Sin importar su jerarquía incuestionable, ambos nombres no son nada rutilantes de cara al público más joven, que nunca vio grandes telenovelas de la actriz ni tampoco siguió los talks show que Bozzo suele encabezar en la televisión peruana y de Latinoamérica. Además, recién son los primeros que surgen con bastantes meses por delante para tomar definiciones apresuradas.

"A mí me encantan las dos. Voy con Bozzo y voy con Andrea del Boca", confesó Marina Calabró al aire de Lape Social Club en América TV. La periodista fue quien trajo la información privilegiada y la que también confirmó que Del Moro será de la partida, y seguirá en Telefe. "Esta edición, la 2026, desde febrero será con Del Moro. Ya no hay dudas", remarcó.

Lo cierto es que son los primeros nombres que surgen tras las declaraciones del conductor a El Observador 107.9, al menos en relación a las figuras que invitará la producción para que sean parte del formato. "Todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente", había dicho Del Moro.

La conductora peruana Laura Bozzo.

En ese sentido la revelación aportó mucha consistencia en relación al nombre de Bozzo, a quien el conductor sigue desde tiempos de Infama, de acuerdo a lo que declaró Del Moro. La mujer que popularizó la frase "¡que pase el desgraciado!", pasó por una experiencia similar en términos de encierro, ya que tuvo una prisión domiciliaria en un canal televisivo de Perú, cuando la involucraron en un tema de corrupción a partir de su participación en la campaña presidencial de Alberto Fujimori.

Por el lado de Del Boca, de acuerdo a Calabró, existen muchas chances de que se concrete, debido a distintas cuestiones. Primero que viene de ser absuelta en la causa que la investigaba por corrupción en relación a partir de la ficción Mamá Corazón. "Primero se sacó una mochila de encima y segundo es una limpieza de imagen", definió la periodista

Andrea del Boca vuelve a la televisión.

Al mismo tiempo, su fanatismo por GH es de larga data y hasta tuvo palabras de admiración hacia el ex ganador de 2022 Marcos Ginocchio, y también por Juliana "Furia" Scaglione, quien si bien no salió vencedora, fue la figura más importante de su generación.

De acuerdo a la información que brindó la productora del reality, el casting rompió todos los récords y triplicó la convocatoria de las anteriores ediciones. En ese sentido, prevén una audición más larga para lograr armar una lista más pequeña de preseleccionados a partir de la cual definir.