Marcelo Tinelli opina explosivo sobre el Martín Fierro para Susana Giménez: "Vero Lozano piró"

La gala de los Martín Fierro Televisión 2025 dejó varias polémicas y ahora Marcelo Tinelli se suma al debate que tiene a dos grandes figuras enfrentadas: Susana Giménez y Vero Lozano. Todo comenzó cuando la diva máxima de la televisión argentina se llevó el premio a Mejor Conductora, dejando a Lozano con las manos vacías. Pero lo que vino después fue un verdadero huracán de dimes y diretes.

Lozano, visiblemente molesta tras la derrota, no dudó en cuestionar la decisión de APTRA: "Me parece que Susana gane otro premio más... ya había ganado uno, me parece que es un montón para un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora, pero me parece que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante", disparó Lozano, sin filtros. Y como si eso no fuera suficiente, agregó un comentario que encendió aún más la mecha: " Hay que auditar los votos ".

Susana Giménez

Por su parte, Susana Giménez, fiel a su estilo, respondió con una frase que quedará para la historia: "Nadie hizo 40 puntos de rating". Y, entre risas, lanzó un reclamo a APTRA: "Que no me den más premios porque sino las otras empiezan con 'siempre se lo dan a Susana'". Un comentario irónico pero cargado de picante.

En medio de esta guerra de declaraciones, Tinelli decidió dar su opinión sobre el tema. Consultado por la prensa, el conductor estrella expresó su sorpresa ante los dichos de Lozano: "Lo leí. Me sorprendió de Vero porque es una mujer medida... Dije 'Vero dijo eso', piró ".

Sin embargo, Tinelli no quiso tomar mucho más partido y destacó el talento de ambas figuras: "Susana me parece una grosa y a Vero la adoro también, es una genia. Yo he ganado muchas veces y he perdido. Uno se enoja porque los Martín Fierro son importantes ", aseguró, dejando en claro que comprende las emociones detrás de los premios.

Sobre la eterna discusión de si los Martín Fierro están devaluados o no, Marcelo fue categórico: "No pasa por el rating, todo el mundo quería ir al Martín Fierro como todos los años". Además, se mostró sorprendido por otra frase contundente de Susana: " El día que aparezca una mejor lo va a ganar ella ". Tinelli reaccionó con asombro: "¿Dijo eso Susana? Wow, fuerte... Para mí Susana, junto a Mirtha, son las diosas más grandes de la tele argentina. Y Vero es una conductora del carajo".

Vero Lozano se quejó de que al Martín Fierro se lo haya llevado Susana Giménez

El conductor dejó claro que no hay comparación posible entre generaciones y estilos: "Es muy difícil comparar Mirtha o Susana, son dos diosas... Vero, hoy impresionante y de otra generación. Es una genia", concluyó.

Así, mientras Marcelo Tinelli intentaba calmar las aguas, la tensión entre Susana Giménez y Verónica Lozano tras los Martín Fierro 2025 no parece calmarse.