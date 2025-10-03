Lali Espósito, entre la poca ostentación y las críticas: "¿Será que odian que alguien de origen humilde tenga éxito?"

El debate sobre la ostentación, el dinero y el éxito sumó en las últimas horas a una protagonista inesperada: Lali Espósito. La artista argentina, que días atrás sorprendió en España con sus declaraciones sobre sus finanzas personales y su forma de gastar el dinero que fue cosechando a base de esfuerzo, compromiso, talento y sobre todo laburo, salió a responder con un extenso y picante descargo en sus redes sociales luego de las críticas que recibió. "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...", arrancó la artista en su cuneta de X.

El descargo de Lali en sus redes sociales

Y siguió: "Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos". En el mismo mensaje, la cantante de Disciplina dejó en claro que disfruta de los privilegios que le dio su carrera, aunque sin perder de vista sus prioridades: "Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago. No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos eh!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso".

Ante sus más de 7,5 millones de seguidores en la red social, la cantante agregó: "Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas". El descargo fue subiendo de tono con una serie de preguntas retóricas que apuntaron directamente a sus detractores, entre ellos la camaleónica María Florencia Arietto quien cuestionó los dichos de la actriz y la tildó de mitómana: "¿Y desde cuando Parque Patricios es un barrio bajo? Mamita querida que mitómana la piba". "Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes?", respondió Lali.

Las críticas de María Florencia Arietto a Lali

Y añadió: "¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?". Finalmente, Lali cerró con ironía y un golpe de sinceridad: "Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea". Las críticas que la llevaron a este descargo comenzaron tras su entrevista en el programa español La Resistencia, cuando David Broncano le preguntó sin rodeos: "¿Dinero en el banco? ¿Patrimonio total?". La artista le recordó que trabaja desde hace más de 20 años y le aclaró: "No diría que estoy forrada".

Sin embargo, explicó que le "va bien". "Pero yo no gasto en bol..., eh. Y a mí no me vas a ver con las carteras caras y eso, me da como vergüenza. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso, en ninguna cosa". La entrevista se viralizó y generó una ola de comentarios negativos en redes, con usuarios que cuestionaron su relación con el Estado o su descripción de sus orígenes. Pero, lejos de quedarse callada, Lali decidió dar su versión: entre la ironía y la frontalidad, defendió sus elecciones y dejó una definición que resume su postura: el éxito no se mide en autos de lujo.