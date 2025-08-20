Florencia Peña opinó sobre Homo Argentum y dijo lo que todos querían escuchar sobre Francella

Florencia Peña, una de las actrices más queridas del espectáculo argento, se erigió como una voz de equilibrio y sensatez. Con valentía y firmeza, la actriz decidió compartir su postura respecto al debate generado por Homo Argentum, la nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella.

Peña, quien tiene una relación de amistad y admiración profesional hacia Francella, basada en años de trabajo conjunto en éxitos como Poné a Francella y Casados con Hijos, no esquivó en el programa Perros de la Calle.

Homo Argentum

Aunque aclaró que aún no vio la película, Peña no dudó en señalar: "Efectivamente se metió la grieta en el medio", dijo y destacó: "Una cosa es si te gustó o no la película, el arte es subjetivo. A unos les puede gustar y a otros no... Yo generalmente no me llevo por la opinión de los críticos, porque concuerdo poco con los críticos. Eso es una cosa, eso tiene que ver con el arte. Y después el talento de Guillermo está claro, la gente lo ama...", expresó contundente.

Sin embargo, el debate se intensificó tras las declaraciones de Francella en medio de la promoción del filme, donde afirmó: "No me gustan las películas que le dan la espalda al público". Florencia, lejos de evadir el tema, analizó: "Después está el tema de lo que se opinó con respecto al arte y las películas, entonces lo que creo que pasó es que dijeron 'ah, él no está del lado del INCAA, el arte', entonces (la película) le gusta a los mileistas y a los anti mileistas les parece un bodrio, por más que no la hayan visto. Creo que hay que dividir las aguas...", reflexionó con claridad y profundidad.

Guillermo Francella y Florencia Peña

La actriz también dedicó palabras cargadas de afecto hacia su colega y amigo Guillermo. "Yo le tengo un gran afecto a Guille. Creo que soy la actriz que más trabajó con Guille. He hecho cosas muy hermosas con él y le debo mucho de lo que soy como comediante a él. Y quiero separar eso de lo que yo pienso...", afirmó con gratitud y respeto.

Sin embargo, la actriz no ocultó las diferencias políticas que los separan: "Yo no pienso como Guille. Nunca pensé como Guille, ni voy a pensar como Guille. Y Guille lo sabe. Y yo sé como él piensa. Y nosotros nos queremos y podemos compartir la vida, las cenas y el trabajo... No lo voy a atacar nunca a Guillermo porque lo quiero mucho y lo conozco mucho ", puntualizó con una madurez ejemplar.

En cuanto a su visión sobre el arte y su relación con el público, Peña dejó una reflexión contundente: "Ahora, ¿vos me preguntas lo que pienso? Lo contrario a Guille. Para mí el arte no puede ser nunca medido por cómo le va a una película o a una obra de teatro. Porque si tendríamos todos la certeza de cómo le va a ir a una película seríamos todos tarotistas o videntes. Yo he hecho cosas muy hermosas que no fue nadie y cosas horribles que fue mucha gente. No tiene nada que ver una cosa de la otra", sostuvo.

Finalmente, Florencia Peña elevó su postura a un nivel más amplio, destacando el rol esencial de la cultura en la sociedad y defendiendo la importancia de un Estado presente para garantizar su desarrollo: "No podemos dividir de quienes somos como sociedad a la cultura. La cultura sigue siendo una parte esencial del ser humano. Y en países como los nuestros, con tanta desigualdad, con tanta necesidad de encontrar un rumbo, el arte te salva y te sana. Y eso es un Estado presente. Todos los países desarrollados subsidian a la cultura...", sentenció con la pasión y la convicción que la caracterizan.