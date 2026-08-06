Después de la fake news, Nicolás Occhiato definió quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña

Luzu TV cerrará el próximo lunes al mediodía el capítulo que se abrió la fake news que brindaron sobre Jorge Messi, en los primeros días del Mundial 2026. El streaming de Nicolás Occhiato definió quienes serán los reemplazos de Marley y Flor Peña, la actriz y conductora que quedó en el ojo del huracán luego de ser la persona que soltó la noticia falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi.

"Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley. El lunes arranca el programa en Luzu: 'Un mediodía mejor', amor. ¿Quiénes lo conducen? "El Pollo" Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes. De 12:30 a 13:30 por Luzu. Un mediodía mejor", reveló Yanina Latorre en tres historias continuadas que subió a sus redes sociales, con la primicia de los cambios en la programación del canal.

Yanina Latorre dio la primicia sobre los reemplazos de Flor Peña y Marley.

Las dos figuras que buscan renovar la franja tienen la particularidad de que ya son parte de programas de la señal, por lo que, si bien son una apuesta, son dos caras conocidas de la enorme comunidad que sigue a Luzu TV. El estilo de ambos es más bien descontracturado y tienen un ritmo y dinámica ya probados en el formato.

La definición llegó tras meses de negociaciones entre Occhiato, Marley y Peña, quien tras quedar expuesta como la difusora de la mentira, apeló al patrocinio legal de Fernando Burlando para que la desvinculación que se generó a partir de eso cumpla con todos los daños a la imagen de ella que sucedieron.

"El Pollo" Álvarez y Mica Vázquez conducirán "Un mediodía mejor" en Luzu TV.

Si bien durante un tiempo las aguas parecían haberse calmado y se había abierto una puerta para una posible negociación que volviera a poner en la pantalla a la actriz junto a su amigo conductor, esa posibilidad parece haberse apagado, al igual que la de tener sólo a Marley sin su amiga.

El 18 de junio de 2026, durante una emisión del programa que iba a los mediodías de Luzu. En medio de muchos rumores en las redes sociales, la producción del segmento le informó a Peña sobre la falsa muerte de Jorge Messi y la conductora largó la información sin chequearla y, probablemente, sin la empatía que se necesitaba para un tema así.