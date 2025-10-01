La movida más polémica de Icardi: apareció con la China en el Tribunal y apuntó contra Wanda Nara

Si algo quedó claro en el último tiempo es que Mauro Icardi hará todo lo posible por llamar la atención de Wanda Nara. Y este miércoles lo hizo bajo el disfraz de querer recuperar la vistió de sus hijas, Francesca e Isabella.

Desde la separación de sus padres, las menores comenzaron una vida familiar y escolar en Argentina, mientras el futbolista le negó la mudanza internacional de sus pertenencias, ya que desea que regresen a vivir a Turquía con él.

Wanda Nara fue la protagonista de los Martín Fierro y sus hijas estuvieron a su lado para apoyarla

Instalando en Estambul junto a la China, Icardi arregló su agenda para provocar nuevamente a Wanda, luego de que la conductora de Masterchef sea titular de diferentes medios por su jugado look en los Martín Fierro y su premiación con Bake Off.

Mauro acudió al Tribunal de Çağlayan, en Estambul, acompañado por la China Suárez, según informaron varios medios turcos. El delantero participó de una audiencia con un psicólogo forense, instancia clave dentro del expediente internacional mediante el cual reclama el regreso de sus hijas a Turquía. De acuerdo a la prensa local, Icardi habría argumentado que las niñas " no podrían llevar una vida sana " si permanecen bajo el cuidado de la madre, y sostuvo ante la Justicia que su ex pareja "no podría cuidar de ellas" en las condiciones actuales.

En el video que se vitalizó en redes la pareja caminaba mientras dialogaban por los pasillos del juzgado. Ambos eligieron looks tranquilos para hacer creer que no querían llamar la atención, cuando es obvio que la presencia de la actriz en un momento tan familiar y polémico hará enfurecer a Wanda. Esto además se dio al día siguiente de que Eugenia y su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, estuvieran alentando al equipo turco en el enfrentamiento ante el Liverpool por la Champios League.

Ahora bien, Mauro Icardi argumenta que Wanda Nara no puede cuidar correctamente a sus hijas no solo por su estado de salud mental y las supuestas manipulaciones hacia las menores, sino también por las altas jornadas laborales que lleva adelante. Pero, ¿acaso el jugador no pasa gran cantidad de horas al día entrenando, por lo que dejaría a Francesca e Isabella al cuidado de su nueva novia o niñeras?