Oriana Sabatini, muy picante: contó lo que todos querían saber sobre su embarazo con Dybala

02 Octubre de 2025 11:13
El embarazo de Oriana Sabatini tiene revolucionadas las redes sociales, y ella no tiene intenciones de guardarse ningún detalle de su primer hijo junto a Paulo Dybala. En este contexto, habló en LAM y reveló no sólo el género sino también la fecha pactada para el parto.
"Es una nena igual", dijo cuando le consultaron si prefería nene o nena. La noticia llegó acompañada de otra curiosidad: la fecha estimada de parto coincide con un día muy especial para la familia: "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre que es el 11 de marzo", contó en referencia a Catherine Fulop, quien será abuela por primera vez.
Oriana también habló sobre los preparativos y confesó que el nombre aún no está definido: "Estamos ahí, tenía algunos anotados que me gustan de hace mucho. Pasa que esto es un trabajo en equipo, nos tiene que gustar a los dos y yo soy medio cabeza dura, si me gusta uno es como que te obligo".
La artista atraviesa el cuarto mes de embarazo; la revelación sorprendió también a los panelistas del programa, que destacaron la forma en que logró ocultar la noticia durante meses. "O sea, la vez pasada que viniste a Argentina, que te hicimos notas sobre tu maternidad, ¿ya estabas embarazada?", le preguntaron. Sin dudarlo, cerró: "¡Estaba embarazada!".
"¿Qué sentiste? ¿Cuál fue la primera alarma?'", preguntó Ángel De Brito sobre el momento en que la joven se enteró que estaba embarazada: "No, bueno porque soy muy puntual. No me vino y dije ya está. Igual veníamos de viajar mucho, por un momento dijo cambio de aire, tanto cambio de horarios, diferentes lugares", comenzó.
Sin dudas el momento más icónico de la entrevista fue cuando Pepe Ochoa consultó: "Pero, ¿venían practicando para tener un baby?", Oriana Sabatini que entiende el juego de la televisión y las redes contestó sin filtro: "¿Tu pregunta es si estábamos cogiend... a pelo?", e hizo reír a los panelistas: "Básicamente así es como se hacen los bebés", culminó.