Oriana Sabatini, muy picante: contó lo que todos querían saber sobre su embarazo con Dybala

El embarazo de Oriana Sabatini tiene revolucionadas las redes sociales, y ella no tiene intenciones de guardarse ningún detalle de su primer hijo junto a Paulo Dybala. En este contexto, habló en LAM y reveló no sólo el género sino también la fecha pactada para el parto.

" Es una nena igual ", dijo cuando le consultaron si prefería nene o nena. La noticia llegó acompañada de otra curiosidad: la fecha estimada de parto coincide con un día muy especial para la familia: "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre que es el 11 de marzo", contó en referencia a Catherine Fulop, quien será abuela por primera vez.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan una nena

Oriana también habló sobre los preparativos y confesó que el nombre aún no está definido: "Estamos ahí, tenía algunos anotados que me gustan de hace mucho. Pasa que esto es un trabajo en equipo, nos tiene que gustar a los dos y yo soy medio cabeza dura, si me gusta uno es como que te obligo".

La artista atraviesa el cuarto mes de embarazo; la revelación sorprendió también a los panelistas del programa, que destacaron la forma en que logró ocultar la noticia durante meses. "O sea, la vez pasada que viniste a Argentina, que te hicimos notas sobre tu maternidad, ¿ya estabas embarazada?", le preguntaron. Sin dudarlo, cerró: " ¡Estaba embarazada! ".

"¿Qué sentiste? ¿Cuál fue la primera alarma?'", preguntó Ángel De Brito sobre el momento en que la joven se enteró que estaba embarazada: "No, bueno porque soy muy puntual. No me vino y dije ya está. Igual veníamos de viajar mucho, por un momento dijo cambio de aire, tanto cambio de horarios, diferentes lugares", comenzó.