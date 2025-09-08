Comprobado: Julieta Poggio no le teme al frío ni al viento cuando se trata de facturar

Sin dudas, Julieta Poggio vive un presente a puro éxito: mientras se prepara para salir al escenario con la reversión teatral de Patito Feo, un triunfo juvenil que tuvo su época dorada en el año 2007, también sigue con otros proyectos como stream y algunas publicidades.

A través de sus redes sociales, la influencer comparte su atareada rutina, combinado de momentos con amigos o algunos disfrutes con su pareja. En este contexto, usó su cuenta de Instagram para mostrar el lado B de su trabajo.

Ni el frío al detiene: Julieta Poggio mostró el detrás de una nueva campaña publicitaria

" Lo que callan las modelos. Campaña de verano en invierno ", escribió junto a un video donde se la ve vestida con un jeans y una musculosa con 12 grados y un viento que interrumpe sus poses. Luego mostró un nuevo material donde estaba tapada hasta la cabeza: "Mood", agregó.

Una usuaria entendió lo que estaba pasando Poggio y no dudó en comentarle: "Ay no, aparte en esta época del año en esa plaza el viento es cruel. En 2012 tuvimos que poner una cuerda para cruzar la calle porque la gente volaba". La influencer no dudó en compartir el testimonió de su seguidora sobre la Plaza Independencia y agregó: "Real".

Eso no fue todo, y es que el fin de semana de Julieta pareciera ser que tuvo más de 48 horas y pasó de las campañas a la luz del día a bailar y sacarse fotos en Montevideo. En otra de sus historias se la vio bailando candombe en la calle junto a una comparsa, rodeada de jóvenes y cámaras que registraban el simpático momento.

También subió un video desde barrio Sur, también bailando, con la leyenda "pero qué divertido mi trabajo", acompañado por emojis de baile. Julieta Poggio está enfocada en facturar y no le importa las temperaturas ni la localidad. Así se prepara para Patito Feo en Vivo que tendrá funciones en septiembre en el Teatro Broadway de Buenos Aires.