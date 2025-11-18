Angelita Torres confirmó la noticia más emocionante y sorprendió a todo su fandom

Ángela Torres está en su prime. Si bien su carrera artística empezó desde que tenía pocos años, desde que llegó a Luzu para Nadie Dice Nada, todos y todas pudieron conocer su personalidad carismática, su hermosa energía y su mágica voz. Las puertas parecen estar completamente abiertas para su futuro musical y ahora confirmó la mejor noticia: será telonera de la única e inigualable Shakira.

La artista colombiana fue la que la eligió para que la anteceda en sus shows en Vélez Sarsfield durante el 8 y el 9 de diciembre. Como las entradas se agotaron de un momento a otro, la producción de Shakira decidió sumar una nueva fecha para las 11.

Angelita Torres confirmó la noticia más emocionante: será telonera de Shakira

Si bien en su anterior gira por Argentina, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la telonera elegida fue Natalie Pérez, ahora Shakira se vio conquistada por la voz de la rubia compositora de Favorita.

En 2025, la gira de Shakira se llama Estoy Aquí para marcar reminiscencias con el comienzo de su carrera con esa canción que marcó un antes y un después en el pop-rock latinoamericano.

Coincidencia o no, Angelita interpretó Si Te Vas, otro de los clásicos de la carrera de la colombiana y, simplemente, ¡la rompió! ¿Será que esta versión llegó a Shakira y fue la que la conquistó? Nadie lo sabe, pero lo certero es que será la voz más dulce la que acompañará a la artista pop latina durante tres noches.

En sus redes sociales, Shakira contó que volvió del viejo continente para regresar al continente que la vio nacer y crecer: "¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos".