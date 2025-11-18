Cami Mayan recordó sus primeros videos de YouTube y se quebró al hablar de su ex: "Me quiero abrazar en ese momento"

La influencer Cami Mayan lloró en vivo al volver a repasar sus primeros videos de YouTube, cuando todavía era pareja de Alexis Mac Allister y vivía en Inglaterra. Según relató en el programa Patria y Familia de Luzu TV del que participa habitualmente, verse después de tanto tiempo le generó muchas emociones contradictorias, aunque esencialmente sintió vergüenza y lástima por ella misma.

"No había vuelto a ver nada de esto, primero, porque era un cringe", fue una de las primeras definiciones que soltó, cuando todavía tenía los ojos llenos de lágrimas. "Lloré de flash, real, era otra persona", agregó enseguida. Era la primera vez que volvía a verse tras esos primeros años de la pandemia de Covid que la habían impulsado a realizar contenidos.

"Me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía al principio del programa, todo lo que contenía y guardaba solo para mí. Y también el hecho de estar haciendo un vlog de mierda. Pero bueno, ahí empecé con algo muy chiquito, pero por lo menos yo quería hacer algo para mí", revivió.

La emoción de ella tuvo mucho que ver con lo que vivió durante aquellos años donde recién se había mudado a Inglaterra. Su relación se esmeriló poco a poco al punto de que, días después del Mundial de 2022 que su entonces pareja ganó, debió irse de su hogar porque él había comenzado algo con Ailén Cova, la mejor amiga de la infancia de él, quien ahora es la madre de su hijo.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister, luego de que él firme contrato con el Liverpool.

"Me daba una vergüenza tremenda, pero ¿entienden que yo empecé a hacer algo, porque yo no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin", reconoció Mayan. "Y me dije 'bueno, no importa, yo arranco a hacer videos de YouTube', aunque no tenga nada interesante para contar, es mi perspectiva de lo que estoy viviendo ahora", añadió.

"Me da una pena bárbara cómo hablo, yo arranqué a hacer videos muy en mood hablando como pidiendo permiso, estaba sola en la casa ¿por qué hablaba despacio? Me daba miedo. Para mí cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar", reflexionó. "Quería hacer algo para mí, y elegí el momento correcto para hacerlo", sumó después.

Cami Mayan logró armar una carrera propia tras su separación.

También recordó el momento exacto de su separación, la cual fue en Argentina, cuando él tenía que volver al Brighton donde jugaba. "Ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago. Yo tenía a mi perro en Inglaterra", recordó. "Él me dice '¿vas a buscar tus cosas o te las mando?' Y le dije que tenía que procesar lo que estaba sucediendo. Le aseguré: 'Voy a ir, es mi casa. Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago'", contó que le dijo.

Así fue que estuvo un último mes en Inglaterra. "Vivimos juntos en esa casa, yo cocinaba como siempre y a lo mejor comíamos juntos. Pero estaba sola. El segundo fin de semana, o sea, una semana después que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes después de separarme, me dicen que había una persona en mi casa que no era yo ¡con mi perro!", concluyó.