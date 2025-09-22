Aníbal Pachano fulminó a Lali Espósito y cruzó a Cristina Kirchner: todo en una misma nota

Si hay alguien que se caracteriza por su lengua filosa, ese es Aníbal Pachano. Su paso por Punto de Quiebra, programa emitido en El Nueve, no fue la excepción: apuntó contra Lali Espósito y opinó de política sin filtros.

Lejos de mostrarse enternecido por la inminente llegada de su primer nieto, el artista habló de los haters y de cómo responde al odio, ya sea de usuarios en redes o de colegas del mundo del espectáculo. En ese contexto, uno de los jóvenes presentes en el estudio le preguntó: "¿Qué pensás del presidente Javier Milei cuando ha interactuado con la artista Lali (Espósito), que lo criticó?"

Aníbal Pachano será abuelo primerizo, pero eso no lo enterneció y sigue con su filosa lengua

Antes de meterse de lleno en la respuesta, Pachano aclaró: "A Lali la respeto y me parece una artista de la hostia". Sin embargo, inmediatamente cambió el tono y, en una defensa explícita de Milei, expresó: " La pelea la empezó Lali, eso hay que hacerse cargo . Después eso tiene una consecuencia: si vos te enfrentás con un poder, después bancate la que te viene". Y si alguien sabe de discusiones fuertes en la farándula, ese es Aníbal.

Claro que a la intérprete de Fanático poco le debe importar lo que piense el director teatral, teniendo como contrincante al mismísimo presidente de la Nación. Pero, fiel a su estilo libertario, Pachano aprovechó la pregunta sobre Lali para disparar también contra Cristina Kirchner: "Por eso no me reuniría con una señora como Cristina Kirchner, porque ya está a la vista lo que hace, lo que hizo".

El coreógrafo tampoco se guardó críticas hacia las nuevas generaciones y su vínculo con lo digital: "A mí no me gusta, ni siquiera me gusta el Instagram, que estamos todos tan divinos, tan quemados y tenemos unos músculos brutales", dijo en referencia a los filtros y a quienes usan TikTok como un lugar de trabajo.

"Hoy cambiaron las reglas del juego", concluyó Aníbal Pachano, molesto con los avances digitales que, según él, obligan a los artistas a mostrar su talento en plataformas virtuales. Lo que para muchos significa oportunidad y alcance, para el director se trata de algo falso y desgastante.