Que tupé

Aníbal Pachano fulminó a Lali Espósito y cruzó a Cristina Kirchner: todo en una misma nota

En la pelea entre Lali y Javier Milei, el coreógrafo tomó partido.

22 Septiembre de 2025 12:38
Si hay alguien que se caracteriza por su lengua filosa, ese es Aníbal Pachano. Su paso por Punto de Quiebra, programa emitido en El Nueve, no fue la excepción: apuntó contra Lali Espósito y opinó de política sin filtros.

Lejos de mostrarse enternecido por la inminente llegada de su primer nieto, el artista habló de los haters y de cómo responde al odio, ya sea de usuarios en redes o de colegas del mundo del espectáculo. En ese contexto, uno de los jóvenes presentes en el estudio le preguntó: "¿Qué pensás del presidente Javier Milei cuando ha interactuado con la artista Lali (Espósito), que lo criticó?"

Antes de meterse de lleno en la respuesta, Pachano aclaró: "A Lali la respeto y me parece una artista de la hostia". Sin embargo, inmediatamente cambió el tono y, en una defensa explícita de Milei, expresó: "La pelea la empezó Lali, eso hay que hacerse cargo. Después eso tiene una consecuencia: si vos te enfrentás con un poder, después bancate la que te viene". Y si alguien sabe de discusiones fuertes en la farándula, ese es Aníbal.

Claro que a la intérprete de Fanático poco le debe importar lo que piense el director teatral, teniendo como contrincante al mismísimo presidente de la Nación. Pero, fiel a su estilo libertario, Pachano aprovechó la pregunta sobre Lali para disparar también contra Cristina Kirchner: "Por eso no me reuniría con una señora como Cristina Kirchner, porque ya está a la vista lo que hace, lo que hizo".

El coreógrafo tampoco se guardó críticas hacia las nuevas generaciones y su vínculo con lo digital: "A mí no me gusta, ni siquiera me gusta el Instagram, que estamos todos tan divinos, tan quemados y tenemos unos músculos brutales", dijo en referencia a los filtros y a quienes usan TikTok como un lugar de trabajo.

"Hoy cambiaron las reglas del juego", concluyó Aníbal Pachano, molesto con los avances digitales que, según él, obligan a los artistas a mostrar su talento en plataformas virtuales. Lo que para muchos significa oportunidad y alcance, para el director se trata de algo falso y desgastante.

