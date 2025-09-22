"Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro": Daniela Celis y el desesperado pedido por Thiago Medina

La evolución de Thiago Agustín Medina tras la operación que le realizaron este viernes, producto del accidente en moto que protagonizó el fin de semana anterior, continúa de forma favorable, de acuerdo al último parte médico que se emitió el domingo al mediodía. Mientras tanto, su ex pareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, recordó un video de hace un año y emitió un pedido divino por la supervivencia del ex Gran Hermano.

"Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro", escribió Celis en una historia en la que se veía al accidentado con tres ramos de flores, uno para ella y los otros dos para sus dos retoños. "Un día como hoy, el año pasado", aclaraba en la publicación, como para evitar confusiones del actual estado de Thiago.

Unas horas antes, Celis había hecho otra historia con el relato del último parte médico que se emitió, dos días después de que personal de los Hospitales Mariano y Luciano de la Vega y el de Alta Complejidad Bicentenario, operará a Medina durante más de cuatro horas y media, para reconstruirle la parrilla costal y permitirle una mejor situación hemodinámica y respiratoria.

"Thiago se encuentra estable", remarcó este último domingo Celis, quien aclaró que "con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado" y "sin drogas para la presión". "Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren", añadió la ex GH.

Daniela Celis informó sobre la evolución de la salud de Thiago Agustín Medina tras su operación del último viernes.

En su historia además explicó que "la cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva", además de mantener el "pedido de cadena de oración". La positividad del entorno de ambos sumó mucho al bienestar del muchacho, además de la conferencia de prensa que dio ella junto al padre de él, como para demostrar el compromiso familiar vigente.

Hace casi 10 días, Medina tuvo un brutal accidente en motocicleta en la localidad de Francisco Álvarez, en el Municipio de Moreno. Su vida pendió de un hilo durante algunos días, hasta que las condiciones para operarlo se presentaron. En ese sentido, la cirugía del viernes cambió una dinámica respiratoria y hemodinámica comprometida y mejoró sus chances de salir adelante.