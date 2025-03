Antonio Gasalla: la verdad sobre su internación y la evolución de su demencia senil

Antonio Gasalla, el reconocido actor y humorista de 83 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de neumonía y deshidratación severa. Si bien la evolución de su estado de salud es favorable por ahora, se mantiene en observación médica constante dada su condición y antecedentes.

Fue su hermano Carlos Gasalla quien dio el último parte de salud del actor: "Antonio se encuentra bien, estabilizado, con un problema respiratorio causado por un enfriamiento (probablemente por el aire acondicionado), y que ya está en terapia recibiendo antibióticos; ni bien mejore, volverá a su centro habitual", dijo desde un auto tras visitar a su hermano.

Antonio Gasalla

Días antes, también había confirmado su diagnóstico final: "Quiero ser claro: tiene demencia senil, es una enfermedad que a los mayores les ocurre frecuentemente", dijo y en la misma línea aclaró: "Es algo que va a seguir avanzando. Él está en los principios, pero Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla".

Carlos también contó cómo lleva el día a día con su hermano: "Nos interesa que Antonio mejore lo máximo posible y que si esto se va multiplicando, que sea de la mejor manera. No nos interesa más nada, estamos trabajando mucho, ordenando cosas de la economía y un montón de cosas de Antonio , y es lo que nos preocupa, nada más".

El comunicado de Polino

Otra de las palabras autorizada que declaró fue Marcelo Polino, amigo cercano del actor, que confirmó en sus redes sociales oficiales que Gasalla está recuperándose favorablemente, aunque se enmarca dentro de un contexto más complejo debido a la demencia senil progresiva con la que fue diagnosticado en 2019.

Polino ya había contado detalles semanas atrás: "Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste".

Las buenas épocas de Gasalla con Tinelli

Además, con algo de melancolía explicó: "Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí".

Marcelo Polino, reconoció que mediáticos como Marcelo Tinelli o Susana Giménez le preguntan constantemente por Antonio Gasalla: "El otro día hablaba con Tinelli, al igual que Susana, que siempre pregunta cómo está. Le digo a Marcelo a modo de chiste 'encontrémonos y pasémoslo bien mientras nos reconozcamos'", dijo puntante y ácido como siempre y luego agregó: "Llega un momento en el que tu brillantez, tu inteligencia, tus premios, tu talento y tu dinero, cuando aparece una enfermedad así, barre con todo. Es feo".