Apareció Lowrdez y llevó tranquilidad a sus seguidores: "Estoy perfecta.... alguien les informó muy mal"

Después de horas de preocupación y versiones contradictorias, finalmente Lourdes "Lowrdez" Fernández, ex integrante del grupo Bandana, apareció y dio señales de vida. Cerca de las 10 de la mañana de este jueves, la cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram donde desmintió su desaparición y aseguró encontrarse en buen estado de salud. "Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada, no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo, esto es terrible. No, chicos, no, no, no, no. Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Me atacó muchísimo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien", dijo Lowrdez visiblemente alterada, en un video grabado desde su casa y publicado en sus redes sociales.

Minutos antes, el periodista Alexis Puig había logrado contactarla en vivo. La artista atendió el teléfono, pero su voz era incongruente y parecía recién despertada. Mientras tanto, seis efectivos policiales permanecían en la puerta del edificio de Palermo donde vivió junto a su ex pareja, Leandro García Gómez, tras la denuncia de su madre, Mabel López, que aseguraba no tener noticias de ella desde el 4 de octubre.

El miércoles por la noche, personal de la Comisaría Vecinal 14B se había presentado en ese domicilio, ubicado sobre la calle Ravignani 2186, donde García Gómez -quien en 2022 fue denunciado por violencia de género por la propia cantante- aseguró que "la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja". Según fuentes policiales, el hombre "se mostró enojado, grabó el operativo y negó el ingreso sin orden judicial", motivo por el cual se dispuso una consigna permanente en el lugar.

El expediente por la denuncia de desaparición está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Santiago Bignone, con la Secretaría 136 de Juan Pablo Strifezza. Desde el entorno de la artista sostienen que todo fue un malentendido, aunque la sucesión de hechos mantiene abiertas las dudas. La denuncia de su madre, el operativo policial, el pasado de violencia y las recientes publicaciones de Lowrdez dibujan una trama confusa, cargada de contradicciones.

Fuerte operativo en el último departamento donde vivió Lowrdez Fernández en Palermo

En 2022, la artista había relatado el calvario vivido junto a su ex pareja: "Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado". En esa oportunidad, resumió su experiencia con una frase contundente: "El amor no duele".

Sin embargo, tres años después, en mayo de 2025, sorprendió al publicar una disculpa dirigida al mismo hombre: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Ese cambio de discurso, sumado a la denuncia de su madre y la reacción pública de la cantante, alimenta aún más el desconcierto.

Lowrdez usó sus redes sociales el miércoles por la noche

Desde la organización del reencuentro de Bandana confirmaron que están en contacto con Lowrdez y que la artista participa de los preparativos para ensayos y sesiones de fotos. En efecto, su cuenta de Instagram mostraba actividad reciente: este miércoles por la noche publicó una foto con su gato y un mensaje enigmático: "Graxx Lean GG. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor". Mientras la Justicia analiza los pasos a seguir, la ex Bandana intenta poner fin a la polémica. "Estoy bien", repitió en su video, buscando cerrar un capítulo que comenzó con una denuncia por desaparición y terminó con su voz temblorosa.