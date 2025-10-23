Desaparición y desconcierto: la madre de Lowrdez Fernández denunció no saber nada de su hija, mientras la ex Bandana sigue activa en redes

Una denuncia por desaparición, un pasado de violencia y un presente lleno de contradicciones envuelven por estas horas a Lourdes "Lowrdez" Fernández, ex integrante del grupo Bandana. Su madre, Mabel López, denunció que no sabe nada de ella desde el 4 de octubre. Pese a la formalidad del trámite, presentado ante la Comisaría Vecinal 14B, la artista sigue activa en redes sociales, lo que añade confusión a un caso que ya causa preocupación.

Según confirmaron fuentes policiales, la denuncia fue remitida a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En ese mensaje, López manifestó no tener contacto con su hija "desde principios de octubre" y desconocer su paradero. Además, apuntó contra Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez, quien en 2022 fue denunciado por la propia cantante por violencia de género.

Esa noche, efectivos policiales se dirigieron al domicilio de García Gómez, en el barrio porteño de Palermo. "El hombre se mostró enojado y grabó el operativo", detallaron las fuentes. Una vez dentro de la vivienda, García Gómez aseguró que "la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja". Se negó a permitir el ingreso policial sin orden judicial, por lo que se dispuso una consigna permanente en el lugar.

El mensaje de Lowrdez de Bandana a su ex

El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Santiago Bignone, con la Secretaría 136 de Juan Pablo Strifezza. La historia adquiere tintes aún más dramáticos cuando se recuerda que en 2022 Lowrdez había denunciado públicamente a García Gómez por maltratos físicos y psicológicos. "Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil", había relatado entonces.

Y agregó: "Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado". En su denuncia, la cantante había descripto una brutal agresión: "Me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular". La frase que acompañó aquella publicación en redes fue contundente: "El amor no duele".

Lowrdez usó sus redes sociales el miércoles por la noche

Sin embargo, tres años después, en mayo de 2025, la artista sorprendió al pedir disculpas públicas a su ex pareja: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Ese giro en su discurso y la denuncia actual de su madre por desaparición dibujan un cuadro inquietante. Mientras tanto, desde la organización del reencuentro de Bandana confirmaron que están en contacto con Lowrdez y que la cantante participa de los preparativos para ensayos y sesiones de fotos, aunque no ofrecieron más detalles.

En sus redes sociales, Lowrdez también dio señales de actividad reciente. Este miércoles por la noche, publicó en Instagram una foto con su gato y un mensaje: "Graxx Lean GG. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor". El contraste entre la denuncia formal de su madre, la intervención judicial y la aparente normalidad de sus publicaciones configura una trama inquietante, donde el miedo, el desconcierto y el pasado violento se entremezclan. Por ahora, la Policía mantiene una consigna frente al domicilio de su ex pareja, mientras la Justicia intenta determinar si Lowrdez está realmente desaparecida.