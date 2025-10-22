Charly García: convocan a una vigilia amorosa y rockera para celebrar su cumpleaños

El próximo 23 de octubre, Charly García, el genio irreverente y entrañable del rock argento, cumplirá 74 años. Y como cada año, su fandom ya está preparando un festejo tan único como él. La esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, frente a su edificio, se llenará de música y emoción la noche del martes 22 de octubre, cuando a partir de las 23 horas comience la tradicional vigilia para recibir su cumpleaños.

Este homenaje espontáneo, que nació hace más de una década, se convirtió en una cita obligada para sus fanáticos, que llegan con mística inigualable cargando guitarras, teclados, carteles y, sobre todo, con el corazón lleno de gratitud y admiración por quien le dio letras valientes a la juventud hasta en los momento más lúgubres de la historia argentina.

Charly García en su último disco, La lógica del Escorpión

Este año, la consigna sigue siendo la misma: celebrar al "Doctor" del rock con la pasión que él siempre ha despertado. La convocatoria, que ya circula en redes sociales gracias a las comunidades de fans, tiene un aire especial este 2025: Charly es ahora también es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, un reconocimiento que recibió en mayo pasado y que llenó de orgullo a todos los que lo han seguido a lo largo de su carrera.

Esta vigilia es una de las maneras que tiene su comunidad para gritar colectivamente el amor que se merece Charly ante tantos años de buena música y lecciones aprendidas.

Charly García fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en agosto de 2025

A medianoche, cuando el reloj marque las doce, el momento cumbre llegará con la multitud cantando Cerca de la Revolución. Si bien no hay certezas sobre si el maestro aparecerá desde su departamento, pero todos y todas comparten la misma ilusión: que Charly salga al balcón, sonría y reciba el cariño eterno de quienes no dejan de admirarlo.

"Nos hace tanto bien desde siempre que lo mínimo es venir a cantarle el Feliz Cumpleaños", dicen quienes organizan este encuentro lleno de ternura y mística. El espíritu de fiesta popular ya se apodera de esa esquina cada año, convirtiendo el homenaje en una tradición única.

Charly García

García es el poeta que enseñó -generación tras generación- a no quedarse callados frente a las injusticias, a imaginar para poder trascender las épocas más nefastas de la historia y el rebelde tierno que recuerda que la autenticidad es la mejor manera de pegarle a los poderosos.

Este 22 de octubre, la vigilia por el cumpleaños de Charly García será inolvidable y tal vez alguno o alguna se anime a cantar la nueva canción In the City, el nuevo tema que hizo en colaboración con Sting para que nunca falte la música ni la magia.