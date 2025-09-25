Apasionados chapes, ovaciones y mensajes emotivos: las perlitas del show de Patria y Familia que revolucionó el Gran Rex

En la noche del miércoles, el elenco de Patria y Familia desembarcó en el teatro con una propuesta que puso de pie a los fanáticos de Luzu TV y encendió las redes sociales. Bailes, actuaciones y momentos inesperados coparon la sala del Gran Rex.

El grupo integrado por Fede Popgold, Lucas Spadafora, Juli Castro, Camí Mayan y Anita Espósito brilló con números artísticos y cambios de vestuario a la altura de un gran espectáculo. Spoiler: hasta los productores del programa tuvieron su momento sobre el escenario.

Patria y Familia llegó al Gran Rex

Quien sin dudas se llevó todas las miradas fue Camí Mayan. Mientras su ex, Alexis Mc Allister, era noticia por el nacimiento de su primera hija, la influencer se convirtió en tendencia en X con sus bailes sensuales y un abanico con la inscripción "Club Atlético Cami Mayan", en referencia a la comunidad que la acompaña desde que el futbolista de la Selección le fue infiel con su mejor amiga.

En sus inicios en el stream, la modelo se mostraba tímida, pero con el tiempo se fue soltando hasta terminar en el Gran Rex a los besos con Fede Popgold.

Sin dudas, Cami Mayan se llevó todas las miradas del Gran Rex

Otra que deslumbró fue Anita Espósito, bautizada en redes como "La verdadera madre". Con un look total black lleno de brillos, la mediática lo dio todo y el público terminó coreando su nombre. Mientras ella entregaba show en el escenario, su madre la observaba con orgullo desde la platea y fue captada por las cámaras de los presentes: "El rostro que parió puro talento", escribieron en X, en referencia a los dotes artísticos de Anita y de su hermana, Lali Espósito.

"Me alegro mucho por Anita, debe ser muy loco haber estado toda la vida en el lugar de espectadora viendo a su hermana en cada teatro y que ahora le haya tocado vivir esa sensación en primera persona", comentó un usuario. Aunque esta vez brilló ante cientos de fanáticos y con su familia presente, Lali no pudo estar en la sala. Por su parte, Lucas Spadafora sacó risas y demostró sus múltiples facetas: pasó de aparecer colgado del techo disfrazado de bruja a desplegar todo en un cuadro de drag queen.

En medio del show, el elenco de Patria y Familia se tomó un momento para enviarle un mensaje a Daniela Celis, parte ocasional del programa que estaba incluida en la propuesta pero no pudo asistir porque acompaña a su ex pareja, Thiago Medina, hospitalizado tras un accidente en moto ocurrido hace dos semanas.

El productor Fede Bongiorno leyó en voz alta: "La conocemos lo suficiente como para asegurar que, como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se va a cumplir. Es una persona con tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es Patria y Familia y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy se lo manden a él y a su familia".

El espectáculo dejó en claro el talento y la dedicación del equipo, que cuidó hasta el último detalle: desde infinitos cambios de vestuario hasta elaboradas puestas en escena. Al ritmo de su canción y coreografía final, Patria y Familia se despidió entre ovaciones de su público, con Nico Occhiato, el jefe y dueño de Luzu TV, aplaudiendo desde su butaca.