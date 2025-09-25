Lali, Tini y María Becerra se unieron al pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara: "Basta de mirar para otro lado"

La noticia del triple femicidio no solo sacudió a la sociedad, sino que despertó un grito de furia y desesperación en las voces más influyentes de la música y la televisión argentina. María Becerra fue una de las primeras en pronunciarse sobre el brutal femicidio de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) con un mensaje cargado de bronca: "Justicia por Morena, Brenda y Lara. Basta de mirar para otro lado. Basta de callar. Dejemos de naturalizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más. No hay palabras para el dolor. Fuerza para las familias", escribió en su cuenta de Instagram, donde millones de seguidores replicaron su pedido.

María Becerra fue una de las primeras en expresar su bronca

Tini Stoessel, con la sobriedad de un fondo negro y letras en mayúsculas, publicó: "Justicia por Brenda, Morena y Lara". Lali Espósito eligió primero replicar las palabras de Ofelia Fernández: "Mataron a 3 pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que sea que nos pidan hacer sus amigas y su familia". Luego, reforzó con un mensaje propio: "Justicia por Brenda, Morena y Lara".

Tini también alzó la voz

Lali replicó el posteo de Ofelia en su cuenta de Instagram

El pedido de Justicia de Lali

Al clamor de las tres artistas pop se sumaron otras voces del espectáculo y el deporte. Dalma Maradona estalló en indignación: "¡Pero la puta que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos?". Bajo la captura de la noticia, agregó con ironía y furia: "¡Vuelvan a decirnos exageradas, HDRMP!". Oriana Sabatini compartió el cartel de luto con un corazón roto; Thelma Fardín también reposteó las palabras de Ofelia Fernández y advirtió: "Pero, el problema somos nosotras que nos pasamos tres pueblos". Wanda Nara publicó las fotos de las tres víctimas sobre un fondo negro y también dejó el símbolo del corazón partido, al igual que Ángela Torres.

El posteo de Griselda Siciliani

Thelma también compartió los dichos de Ofelia

Griselda Siciliani, en tanto, replicó un mensaje que interpelaba a la sociedad con crudeza: "¿Eran putas o viudas negras?, ¿Importa? ¿Merecen terminar asesinadas en una bolsa?". Su hermana Leti Siciliani también se unió, compartiendo una publicación de la actriz Lorena Vega junto a los nombres de las víctimas y el lema del sindicato AMMAR: "Todas las vidas importan, basta de femicidios". La modelo Luciana Salazar, desde su cuenta personal de X, también se manifestó sobre el crimen: "¡3 mujeres descuartizadas! Sí, hay que gritarlo ¡3 mujeres descuartizadas! Escúchenlo jueces y políticos de todos los partidos ¿A dónde vamos como sociedad?".

El enojo de Luciana Salazar

El pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara se transformó en un clamor colectivo que va más allá de los muros virtuales. Las famosas, con su alcance masivo, lograron que el dolor se convierta en un reclamo público que interpela a la sociedad y, sobre todo, a la clase política. Mientras tanto, la investigación avanza sobre la trama narco que estaría detrás del crimen.