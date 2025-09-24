Terapia en vivo: Tuli Acosta habló del sentimiento que la sigue conectando a Oky

Tuli Acosta pasó por Se Fue Larga, programa de Luzu Tv, donde habló de presente artístico pero también abrió su corazón al hablar de su pasado sentimental y cómo eso repercute hoy en su día a día.

La influencer se separó recientemente de Lit Killah, con quien el amor no terminó sino más bien cambió y ya sentían un vínculo más de amigos o hermanos incluso: "Nosotros sentimos que mutó, que por eso también tuvimos que cambiar el título a la relación, pero por el bien de los dos y por poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros y mantener siempre esto como la transparencia del uno con el otro".

Tuli Acosta y Lit Killah anunciaron sus reparación pero sigue el amor entre ellos

Por otra parte, Tuli confesó que todavía tiene cosas que sanar de sus anteriores relaciones. Cabe recordar que la joven tuvo un romance con Oky, uno de los streamer más conocidos del país, a quien denunció públicamente de ser violento o extorsionarla: "Al haber estado muy expuesta, fue por ahí por donde entró todo, 'si me dejás, todo esto se te vuelve en contra vos' o 'estás conmigo por tal cosa y si me dejás solo me estás confirmando esto'. Entonces, no le quería afirmar todas estas cosas que me decís porque si lo dejaba lo estaba haciendo", contó.

Es en el contexto de esa ex relación que Acosta confesó tener cosas que perdonar pero no desea hacerlo: "Hay una sola persona en mi vida que yo todavía sé que, más allá de lo mediático y lo público, sigue apareciendo como proceso propio de no perdonar un montón de cosas", comenzó su corazón. Con el corazón completamente expuesto, la artista siguió: " Soy muy consciente que ese odio solo me hace mal a mí . Es una constante lucha entre sé que lo tengo que perdonar pero no lo quiero perdonar".

Fue ante la confesión de la invitada que Sofía Calvo, parte del programa y licenciada en psicología, la aconsejó: "Entiendo que por ahí para mí el enojo es una energía que nos conecta con la otra persona. Si yo estoy enojada con voy en un punto hay un sentimiento que me conecta a vos", empezó un intento de análisis y cerró la idea: "Quizás lo que puedes lograr es que ya no te enojes. Ya decir no me interesa nada pero quizás no lo puedas perdonar. Yo siento que es muy injusto creer que tenemos que perdonar todo. Hay cosas que te duelen muchísimo y que para mí son realmente imperdonables ".

Tuli Acosta entendió a la perfección cada palabra de la psicología al punto de confesar que en unos días empieza terapia para lograr superar el enojo que tiene con "esa persona". Y aunque no nombró directamente a Oky, sus seguidores supieron inmediatamente que se refería a él.