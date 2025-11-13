Ariana Grande vivió momentos de angustia en la presentación de Wicked, For Good: la salvó Cynthia Erivo

Lo que prometía ser una noche de cuentos de hada y glamour durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, se transformó en un episodio angustiante que dejó a muchos con un nudo en la garganta. Ariana Grande, una de las protagonistas del musical, vivió un susto pero que tampoco pasó a mayores gracias a la rápida reacción de su compañera de elenco, Cynthia Erivo.

El evento, que reunió a todo el fandom y a una catarata de medios de comunicación, transcurría con la normalidad y la altura que se merecía la noche especial con las estrellas que desfilaban por la alfombra verde, saludando con sonrisas y gestos amables a sus seguidores. La frenética emoción, sin embargo era palpable cuando los gritos y aplausos inundaban el ambiente mientras las cámaras capturaban cada instante. Sin embargo, la euforia se convirtió en tensión en cuestión de segundos.

Ariana Grande vivió momentos de tensión en Singapur

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una persona del público, salta la barrera de seguridad y corre directamente hacia Ariana. En un acto inesperado, logra agarrarla del brazo con fuerza lo que desató un pequeño instante de pánico y desconcierto en la cara de la cantante.

La escena es de terror y parecía que nadie reaccionaría hasta que fue entonces cuando Cynthia demostró que la valentía no solo es un don de los personajes que interpreta. Sin dudarlo, se interpuso entre esta persona que estaba completamente emocionada y su amiga, intentando separarlo mientras el personal de seguridad intervenía para controlar la situación.

El video del mal momento se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios expresaron su preocupación por la seguridad de las artistas y destacaron el acto heroico de Erivo, quien no dudó en proteger a su compañera en un momento de desconcierto y vulnerabilidad.

A pesar de todo lo que pasó, Wicked: For Good sigue siendo una de los musicales más esperados del año. El gran estreno en Argentina será el 20 de noviembre y promete darle buenas noticias al fandom de este dúo espectacular que son Ariana Grande y Cynthia Erivo.