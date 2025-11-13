Ofendido, Esteban Mirol atacó a Wanda Nara y la acusó de lo peor: "Me discrimina"

MasterChef es un formato pensado para toda la familia. Desde este punto, Telefe se vio obligado a editar y eliminar ciertas partes de las grabaciones para mantener el ambiente familiar que propone, ya que, según denunciaron algunos participantes, se vivieron momentos de máxima tensión. Esteban Mirol fue uno de ellos, y no solo apuntó contra el jurado, sino también contra Wanda Nara.

En las últimas horas trascendió que la conductora tuvo un encontronazo con La Joaqui, aunque ambas lo desmintieron en sus redes sociales. Ahora, el periodista —que fue eliminado hace ya unas galas— se sentó con LAM y sacó los trapitos al sol.

Esteban Mirol sacó los trapitos al sol y denunció que su eliminación de Masterchef fue injusta

Mirol quedó con la sensación de que su desempeño en las cocinas del más famosas del país había sido mejor de lo que reflejó su eliminación, y que no existían motivos suficientes para abandonar el certamen tan temprano. El comunicador dejó entrever que su salida estuvo dirigida por nada más y nada menos que la conductora del formato: "Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gusta", sentenció, y continuó con una acusación aún más fuerte: "No me gustan las actitudes. No me gusta que una persona me discrimine por mi edad ".

El ex participante sintió que la Bad Bitch lo menospreció por su edad: "Ella dijo que tenía miedo de que me pasara algo cuando iba al mercado a buscar las cosas", relató señalando momentos que en la edición quedaron fuera de lo que se vio al aire. Con ironía, replicó: "Le dije 'te espero en la Reserva Ecológica para correr 8 kilómetros y no vas a poder correr ni 1'".

El periodista quedó eliminado en la segunda gala de eliminación de MasterChef, cuando presentó un matambre de cerdo que no convenció al jurado. Sin embargo, en la nota con LAM, el conductor denunció que algunos ni siquiera probaron su plato y lo juzgaron mal.

Así como fue duro con Wanda, el ex concursante no se mordió la lengua cuando se trató de los integrantes del jurado, aunque prefirió no dar nombres: " No me gustan algunos jurados ", se limitó a decir, dejando ver que hubo decisiones que no le parecieron justas durante su paso por el certamen.

Esteban Mirol en Masterchef

Pese a las críticas, Esteban Mirol no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el reality. De hecho, aseguró que ya debería estar convocado para el repechaje: "Si no me invitan, hay algo atrás", dijo, dejando la puerta abierta a la sospecha de favoritismos o conflictos internos.