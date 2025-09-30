Así despertó Wanda Nara con su Martín Fierro: el mensaje que encendió las alarmas para Mauro Icardi

Sin dudas, Wanda Nara sabe cómo no pasar desapercibida y llegó a los Martín Fierro con un vestido Dolce & Gabbana en color negro con estampado de lunares blancos, muy ajustado al cuerpo y de largo por debajo de la rodilla, con un escote mega pronunciado que marcó la silueta al 100%.

El diseño fue combinado con un abrigo de piel sintética en color negro, que llevó puesto sobre los hombros, y un pañuelo de seda de la maison Hermès estampado en tonos naranjas, rojos y blancos que cubrió su cabeza, al mejor estilo de las divas del cine clásico.

Así llegó Wanda Nara a la alfombra roja de los Martín Fierro

Luego de la alfombra roja, Wanda optó por mostrar otro look donde combinó transparencia y encaje con un negro que dejó atónitos a todos los presentes: largo hasta los pies y con la espalda completamente descubierta.

La conductora recibió el premio Big Show junto a Bake Off Famosos (Telefe). Luego de subir al escenario con sus compañeros, la mediática anunció que se retiraba de la gala ya que debía madrugar para comenzar con las grabaciones de Masterchef, un guiño para todos aquellos periodistas que especularon con su conducción en el reality show debido a sus polémicas legales con Mauro Icardi.

En la mañana de este martes, Wanda sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen al estilo de Messi luego de recibir la Copa del Mundo; una selfie en la que aparece recién levantada, envuelta en sábanas blancas, mostrando un look descontracturado y natural mientras deja ver el nuevo galardón que se sumó a su colección a su lado sobre la cama.

"Hermosa mañana, gracias Telefe, Dario Turovelzky, Fede Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches", comenzó en la descripción que acompaña la imagen.

Wanda Nara se despertó con un nuevo Martín Fierro para su colección

La Bad Bitch aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo familiar que recibe por sus largas jornadas de trabajo: "Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría", un palito para Icardi que lo mira desde Turquía junto a la China Suárez.

Con palabras emotivas y postales espontáneas, Wanda Nara mostró cómo el éxito televisivo se vive y se celebra en el corazón de su rutina diaria, rodeada de afectos, complicidad y agradecimiento. Así mismo, en historias de Instagram compartió un momento del desayuno en el Hotel Hilton junto a su hija más chica, Isabella.