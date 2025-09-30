Nacho Elizalde, entre sus nuevos proyectos y el recuerdo de Luzu TV: "A los que me acusan de traidor les diría que el tiempo lo dirá"

Nacho Elizalde se paseó por la ceremonia de los Martín Fierro 2025 con la frescura de quien sabe disfrutar del momento. Relajado y en uno de sus mejores etapas como profesional, enfrentó las cámaras de BigBang y resumió la noche en tres palabras: "Novedosa, interesante... y un reencuentro". Porque entre gala y gala, Nacho volvió a cruzarse con colegas y amigos como Gastón Edul, Ángela Leiva o Cami Homs. "Todo fue muy lindo", aseguró con una sonrisa.

Hoy instalado en Olga luego de su paso por Luzu TV, Nacho asegura que está viviendo un gran presente profesional: "Muy feliz. Estoy haciendo un programa increíble, que cada día me da más ganas de hacerlo al día siguiente". Claro, la pasión es lo que lo mueve y se le nota. Pero no todo son halagos. Ante la consulta sobre quienes lo acusan en las redes de "traidor" por abandonar el streaming de Nicolás Occhiato por el de Migue Granados, fue contundente: "El tiempo lo dirá".

Lo que sí tiene en mente son más y más proyectos. Porque si algo caracteriza a Elizalde es no quedarse quieto: "Ahora voy a arrancar una serie de entrevistas para HISPA, seguir con mi obra de teatro, con Polenta que tiene un festival el 29 de noviembre, meterle a mi marca de ropa... soy inquieto". Y como broche final, dejó un deseo para la pantalla chica en lo que fue la gran fiesta de la televisión organizada por APTRA y Telefe: "Que vuelva la ficción".

Nacho Elizalde y Gastón Edul

Este fue un anhelo compartido por muchos durante la gala de premiación y que resume el espíritu de una generación que quiere recuperar historias, personajes y emoción en la TV argentina. De esta manera, entre el glamour de la gala y su agenda cargada, Nacho Elizalde dejó en claro que lo suyo es seguir creando, buscando y sorprendiendo.