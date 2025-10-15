Así reaccionó Gime Accardi al supuesto blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández

Quedar catalogados como infieles no está en los planes de Nico Vázquez y Dai Fernández. Y si bien blanquearon que están juntos, lo hicieron bajo un discurso de carmelitas descalzas que pocos compraron.

La actriz había sido señalada como la tercera en discordia en la separación del actor y Gime Accardi, aunque ella lo desmiente: "Nos queremos mucho, pero por ahora no hay nada para blanquear", expresó en diálogo con Infama.

Nico Vázquez y Dai Fernández comenzaron un romance "hace pocos días"

Según contaron en el programa, la relación habría comenzado hace apenas unos días, y la exposición mediática no les juega a favor. "Si una persona común se ve con alguien, nadie se entera; pero con Nico es distinto ", explicó.

Dai aseguró que está "intentando mantener la calma" ante los rumores que la vinculan con Vázquez: "Creo que es parte de lo que genera esta obra. Estoy poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien, que es el teatro", señaló. Y agregó: "Son muchas cosas... no es como se dice siempre, fue un proceso largo".

Gime Accardi encontró refugio en Pilates

Mientras Nico Vázquez y su compañera de elenco juegan a blanquear sin blanquear, Gime Accardi se mantiene al margen de la polémica: enfocada en su trabajo y, por qué no, en la actividad física.

"Mi tercer mes en Pilates hit sin faltar casi ninguna clase", escribió la mediática en una historia de Instagram, donde deja en claro que su mal de amor tras su separación de Nico Vázquez lo combate con deporte.