La Reini y Wanda Nara aliadas contra sus exes y la China Suárez: bardos y polémicas picantes en MasterChef

Masterchef comenzó con un bajo rendimiento culinario pero con polémicas picantes que le dan otra dinámica al programa. En este contexto, Wanda Nara mostró cierta complicidad con Sofi Gonet más conocida como "La Reini".

Para promocionar el ciclo y hablar un poco de su vida privada, la Bad Bitch estuvo en Olga, y encaró a Homero Pettinato: "Se hablaba un montón de vos en el programa y yo no sabía quién eras. ¿Cómo la dejaste ir? ¿Cómo te la perdiste?", sorprendió.

Wanda Nara visitó Olga y encaró a Homero Pettinato

Lejos de intimidarse, el humorista respondió tratando de demostrar que su ego no fue lastimado aunque sus palabras evidenciaron cierto resentimiento: "Con dos horas de preparación todos somos divinos".

Enojada, "La Reini" respondió a través de un TikTok: " Estoy completamente odiada con el pelotudo de mi ex ", comenzó mientras se preparaba para un evento y continuó: "Dijo que todas con dos horas de preparación somos lindas, es un desubicado".

Entre make up e ironía, "La Reini" fulminó a Homero Pettinato

Con su estilista y maquilladora, la influencer ironizó: "Acá nadie se tunea, somos lindas al natural", dijo mientras terminaba el make up. Luego mostró el look completo: vestido brilloso con unas medias negras transparentes y aros largos color plata que le daban el toque final.

Horas más tarde, el segundo capítulo de Masterchef se trasmitió por la pantalla de Telefe y quedó evidenciada la complicidad entre Wanda Nara y Gonet: "Yo soy una chica de muchas historias pero si llego a otra etapa de la competencia cuento más", expresó la participante en referencia a algunos coqueteos que tuvo con otros competidores.

Si bien dijo que estuvo sus historias de amor con algunos, no quiso revelar el nombre y dio el pie perfecto a la conductora: " Tranquilamente pude haber sido cornuda con La Reini ", dijo y la producción puso un primer plano de Maxi López.

Sin embargo, Sofi Gonet demostró ser team Wanda Nara y lanzó un duro palito para la China Suárez: "No de ninguna manera, ya eso dijimos Tatiana no somos", ironizó con el apodo que Martín Cirio puso a la nueva novia de Mauro Icardi, en referencia a las mujeres que están con hombres casados.