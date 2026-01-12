Audios filtrados, vergüenza y el mea culpa de Luciano Castro: un historial marcado por infidelidades

En los últimos días, Luciano Castro quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de que se filtraran audios en los que se lo escucha utilizando modismos gallegos para conquistar a una joven en España. El material se viralizó rápidamente y generó revuelo no solo por el cringe del contenido, sino porque volvió a exponer al actor en un nuevo episodio de infidelidad, esta vez a Griselda Siciliani.

Luego de que varias de sus ex parejas se expresaran públicamente y de que la propia Siciliani saliera a defenderlo en un móvil junto a Moria Casán, el mediático decidió hablar: reconoció sus infidelidades y calificó su accionar como "patético".

Luciano Castro reconoció la infidelidad a Griselda Siciliani

Lejos de victimizarse, el actor asumió la responsabilidad y aclaró que fue él mismo quien envió los audios: "Lo primero que me pasa es vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético . Y es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar", expresó.

En la misma línea, reconoció que la infidelidad es un tema recurrente en su vida: "Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo ".

Castro tampoco ocultó su incomodidad al referirse al audio que circuló en redes sociales: "Lo vivo con vergüenza. Imaginate que te escuchás hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja: sos un forro, sos patético. Y hay que superar la foto de la verg*, lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero. No me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo", afirmó.

Un historial marcado por infidelidades

El actor quedó en la mira recientemente por la infidelidad a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, durante una gira teatral en Madrid, en noviembre del año pasado. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. En 2024, Castro había engañado a Flor Vigna con la propia Siciliani.

Tras conocerse el nuevo escándalo, la cantante se expresó en TikTok con un video que no pasó desapercibido. En las imágenes se la ve sentada en un baño mientras desenrolla papel higiénico, acompañado del texto: "Yo reflexionando cómo perdí tanto tiempo con un cacas". Luego agregó: "Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas".

Anteriormente, Luciano Castro mantuvo una relación con Sabrina Rojas entre 2010 y 2021. Fueron más de diez años de pareja atravesados por reiterados rumores de crisis vinculados a terceras personas. Uno de los escándalos más fuertes ocurrió en 2018, cuando se filtraron fotos íntimas del actor que, según trascendió, no habrían estado destinadas a su entonces esposa. A pesar del impacto mediático, en ese momento la pareja decidió continuar.