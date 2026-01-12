Separación, descargo y rumores: Mauricio Macri quedó envuelto en rumores con Juana Viale

Tras 15 años de matrimonio, Juliana Awada y Mauricio Macri se separaron. Si bien los rumores estuvieron presentes durante los últimos meses, no fue hasta el domingo que se confirmó y la empresaria salió a hacer un descargo en redes sociales.

En un primer momento, la ex primera dama compartió unas historias navegando con familiares y amigos. Lo que llamó la atención fue la ausencia de Mauricio y rápidamente circuló la confirmación de la separación.

Juliana Awada y Mauricio Macri habrían pasado navidad juntos pero ya estando separados como matrimonio

Ante el silencio de los protagonistas, los rumores y especulaciones se apoderaron tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales por lo que Awada se vio obligada a subir un posteo: "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar".

Macri y Juliana atraviesan un duelo tras 15 años de matrimonio. Su historia de amor comenzó en 2009, cuando se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque, mientras él era jefe de Gobierno porteño. Tras varios meses de noviazgo, formalizaron su vínculo con un casamiento civil en noviembre de 2010 y un año después nació Antonia, la hija que tienen en común.

El descargo de Juliana Awada tras confirmarse la separación con Mauricio Macri

Durante los años que compartieron, Awada fue una figura constante en la vida pública del ex presidente, con apariciones en eventos sociales y publicaciones en redes que reflejaban tanto momentos familiares como apoyos personales en fechas especiales.

En este contexto, Macri visitó la mesa de Juana Viale y reconoció el apoyo de su ahora ex mujer: "A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble", reveló el apodo que le puso.

Juana Viale fue apuntada como la tercera en discordia en la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri

Luego, continuó: "En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos".

Si bien, Mauricio Macri y Juliana Awada prefieren no dar detalles de su separación, ya trascendió el nombre de quien sería la tercera en discordia. Según C5N Juana Viale estaría con el ex presidente; la información no fue confirmada ni desmentida por el entorno de los involucrados.